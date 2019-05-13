Вскрытие реки в Ленском районе прошло в пределах средних многолетних дат. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии, сейчас нижняя кромка ледохода на Лене – в 25 км выше Ленска, верхняя кромка – у поселка Пеледуй. По прогнозу Якутского управления гидрометеослужбы, прохождение активной фазы ледохода на реке Лена в пределах Олекминского района ожидается 12-14 мая, ниже Олекминска – 14-16 мая.

Также в ближайшие сутки ожидаются подвижки льда у села Солянка Олекминского района. Для проведения гидрологического мониторинга на реке Лена работают 25 гидрологических постов, в том числе 9 временных.

В Ленске работает оперативная группа МЧС из 20 человек, в том числе команда специалистов-взрывников. Их задача – информирование населения о складывающейся обстановке и обеспечение безопасности людей в период прохождения ледохода, а также оперативное реагирование при образовании заторов льда и достижении опасных отметок, при которых возможен выход воды на пойму и затопление прибрежных населенных пунктов. Также на дежурстве в Ленске находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра.

Силы и средства Якутской территориальной системы РСЧС находятся в повышенной готовности. Критических уровней подъёма воды не зарегистрировано.

Активная фаза густого ледохода проходит по территории Алданского и Усть-Майского районов. Критического подъема воды не зарегистрировано. За сутки ледоход продвинулся на 576 км. В ближайшие сутки ожидается дальнейшее продвижение реки по территории Усть-Майского района.

Интенсивный ледоход проходит по реке Амга, активная фаза ледохода проходит по территории Таттинского, Чурапчинского и Амгинского районов. Протяженность ледохода составляет 360 км. За сутки ледоход продвинулся на 95 км. В ближайшие сутки-двое нижняя кромка ледохода достигнет устьевой части реки.

На реке Амга работают две оперативные группы ведомства: 13 человек, 3 единицы техники и 2 плавсредства. Они проводят пешие патрулирования на берегу и подворовые обходы частных домов.

Ледоход на реке Олекма проходит в стабильном режиме. На всем протяжении реки Вилюй продолжается повышение уровней воды, на участке Сунтар-Нюрба наблюдаются подвижки льда и разводья, ниже по течению закраины.

Силы и средства Якутской территориальной системы РСЧС находятся в повышенной готовности. Критических уровней подъёма воды не зарегистрировано.