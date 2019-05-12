В Якутии по вине пьяной авто-леди погибла 23-летняя девушка

В одном из районов Якутии пьяная автомобилистка сбила двух пешеходов. ДТП произошло ночью 12 мая в селе Сунтар.

35-летняя водитель «Тойоты Королла» сбила двух пешеходов, а затем врезалась в опору уличного освещения. В результате ДТП одна из пострадавших, 23-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте. Ее спутница, 15-летняя школьница, доставлена в центральную районную больницу с тяжелыми травмами и находится в коме. Водитель в результате ДТП не пострадала.

В момент аварии автомобилистка была пьяна: результат освидетельствования - 0,72 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как выяснилось, после дружеского застолья авто-леди с подругой отправились за «добавкой». На повороте женщина решила обогнать едущий впереди автомобиль, не справилась с управлением, вылетела на «встречку», а затем на обочину, по которой шли девушки.

Во время обгона автоледи не справилась с управлением, вылетела на "встречку", а затем на обочину, по которой шли девушки.

Автомобилистка – мать троих 3 детей, стаж вождения – более четырех лет, за последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

В настоящее время рассматривается вопрос о задержании нарушительницы. Обстоятельства происшествия предстоит установить следствию, в настоящее время проводится проверка.

За прошедшие сутки на дорогах республики сотрудники ГАИ задержали 39 пьяных водителей, в том числе двоих – за повторное нарушение.