2019-05-12T07:28:10+03:00
Общество

За сутки ледоход на Лене продвинулся на 60 км

В ближайшие сутки, что на пять дней раньше нормы, ожидается ледоход у поселка Нюрба
Нинель ГУСЕВА
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Вскрытие реки Вилюй у поселка Сунтар прошло на пять суток раньше нормы.Вскрытие реки Вилюй у поселка Сунтар прошло на пять суток раньше нормы.
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За сутки ледоход на Лене продвинулся на 60 км. Его нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км выше Ленска.

На реке Алдан в пределах Алданского района наблюдается ледоход различной интенсивности, за сутки уровень воды вырос на 0,5-1,5 метра.

Днем 11 мая начался ледоход на участке Угино-Учур, что на двое-трое суток раньше нормы. На участке Усть-Миль - Эльдикан начались подвижки льда, 12-14 мая здесь ожидается ледоход.

На реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Чурапчинского района. У села Терють за сутки уровень воды вырос на 1,9 м, в ближайшие сутки-двое ожидается ледоход.

Вскрытие реки Вилюй у поселка Сунтар прошло на пять суток раньше нормы. Уровни воды при вскрытии на метр превышали норму. В ближайшие сутки, что на пять дней раньше нормы, ожидается ледоход у поселка Нюрба.

На реке Колыма у поселка Зырянка наблюдается подвижка льда, суточный рост уровней воды составил 1,7 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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