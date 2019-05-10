В Якутии в рядах «Бессмертного полка» прошли более 150 тысяч человек

Более 150 тысяч якутян приняли участие в акции памяти «Бессмертный полк», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В шествии 9 мая приняли участие жители столицы и 36 районов республики. Также в этот день прошли торжественные митинги и культурные мероприятия.

В Якутске на площади Победы прошел ежегодный военно-патриотический парад. Затем жители и гости сталицы станцевали осухай Победы. В нем приняли участие 24 народных запевалы, каждый выступал по семь минут. Они воспели подвиг предков и мирное небо, поблагодарили потомков и пожелали ветеранам долголетия и здоровья.

По всей Якутии в рядах Бессмертного полка прошли 150 тысяч человек. Самая многочисленная акция прошла в Якутске – по данным организаторов, в ней приняли участие более 40 тысяч человек.

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В этом году участниками акции стали около 40 тысяч человек (подробности)