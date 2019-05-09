Парад Победы и «Бессмертный полк» в Якутске: фоторепортаж

9 мая, в День Победы, десятки тысяч жителей Якутска прошли колонной по улицам города. В этом году участниками акции «Бессмертный полк» стали около 40 тысяч человек.

Участие в шествии принимают целыми семьями.Фото: ЯСИА

Для многих якутян участие в шествии стало традицией – сюда приходят целыми семьями. А кто-то, наоборот, присоединился к акции впервые. Люди несут портреты своих близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников фашистских лагерей.

Якутяне возложили цветы к монументу «Воинам-победителям».Фото: ЯСИА

В Якутске акция прошла в седьмой раз, с каждым годом становясь все более масштабной. В 2013 году в «Бессмертном полку» участвовали две тысячи горожан. Сегодня на улицы столицы республики вышли около 40 тысяч человек.

В Якутске акция прошла в седьмой раз.Фото: ЯСИА

Участником акции стал и глава республики Айсен Николаев – внук защитника Сталинграда, пулеметчика 932 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии 65 армии Донского фронта Андрея Титовича Титарова.

Участником акции стал глава республики Айсен Николаев – внук защитника Сталинграда Андрея Титовича Титарова.Фото: ЯСИА

По традиции, участники акции прошли от площади Ленина до площади Победы, где состоялись торжественная церемония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям» и военно-патриотический парад.

Владельцы ездовых и служебных собак участвуют в военно-патриотическом шествии с 2016 года.Фото: ЯСИА

С каждым годом "Бессмертный полк" становится все более многочисленным.Фото: ЯСИА

9 Мая — святой день для всей страны.Фото: ЯСИА

На улицы вышли все, от мала до велика.Фото: ЯСИА

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Спустя почти 75 лет остается неизвестной судьба тысяч воинов-якутян, захороненных на местах сражений или пропавших без вестиФото: ЯСИА

Участники военно-патриотического парада.Фото: ЯСИА

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