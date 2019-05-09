Программа праздничных мероприятий 9 мая в Якутске
Программа праздничных мероприятий в Якутске, посвященных 74-й годовщине Великой Победы
9 мая
11:00
Торжественная церемония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям», посвященного 74-годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Военно-патриотический парад.
Место проведения: площадь Победы.
Всероссийская акция «Бессмертный полк».
Маршрут движения: площадь Ленина – проспект Ленина – ул. Хабарова – площадь Победы - ул. Богатырева (до моста).
Федерация ездового спорта РС(Я) представляет: показательные выступления владельцев собак и их питомцев
Место проведения: Триумфальная арка площади Победы.
«Осуохай Победы!» - традиционный народный осуохай, посвященный Дню Победы.
Место проведения: Триумфальная арка площади Победы.
«Майские вальсы в честь Победы» - концерт заслуженного артиста России Александра Самсонова.
Место проведения: площадь Победы.
«Праздник мира на земле» - конкурс детских рисунков на асфальте.
Место проведения: площадь Победы.
«Победных дней не меркнет слава!» - праздничная программа вокального ансамбля «Туймаада».
Место проведения: площадь Победы.
«Гремит салютами Победа!» - программа художественной самодеятельности.
Место проведения: площадь Победы.
«Не прервется память поколений» - программа сотрудников МВД Якутии «Служба 02».
Место проведения: площадь Победы.
«Сквозь года звенит Победа!» - программа якутского колледжа культуры и искусств.
Место проведения: площадь Победы.
«Песни, опаленные войной» - концерт артистов Государственного театра эстрады.
Место проведения: площадь Победы.
12:00
Игровая программа "Салют, Победа!".
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, летняя сцена.
14:00
Концертная программа школы танцев "Dance Generation".
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, летняя сцена.
15:00
Концерт оркестра баянистов и аккордеонистов ДШИ г. Якутска "Песни Победы".
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, летняя сцена.
16:00
Концертная программа артистов эстрады «Спасибо за мир на земле».
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, летняя сцена.
22:00
«Салют Победе!» - праздничный фейерверк.
Место проведения: площадь Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU