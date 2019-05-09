2019-05-09T04:41:28+03:00
Общество

Программа праздничных мероприятий 9 мая в Якутске

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Великой Победы, пройдут под девизом «Вечная благодарность поколений»
Нинель ГУСЕВА
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Жители республики смогут увидеть шествие Бессмертного полка в прямом телеэфире НВК «Саха».Жители республики смогут увидеть шествие Бессмертного полка в прямом телеэфире НВК «Саха».Фото: ЯСИА
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Программа праздничных мероприятий в Якутске, посвященных 74-й годовщине Великой Победы

9 мая

11:00

Торжественная церемония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям», посвященного 74-годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Военно-патриотический парад.

Место проведения: площадь Победы.

Всероссийская акция «Бессмертный полк».

Маршрут движения: площадь Ленина – проспект Ленина – ул. Хабарова – площадь Победы - ул. Богатырева (до моста).

Федерация ездового спорта РС(Я) представляет: показательные выступления владельцев собак и их питомцев

Место проведения: Триумфальная арка площади Победы.

«Осуохай Победы!» - традиционный народный осуохай, посвященный Дню Победы.

Место проведения: Триумфальная арка площади Победы.

«Майские вальсы в честь Победы» - концерт заслуженного артиста России Александра Самсонова.

Место проведения: площадь Победы.

«Праздник мира на земле» - конкурс детских рисунков на асфальте.

Место проведения: площадь Победы.

«Победных дней не меркнет слава!» - праздничная программа вокального ансамбля «Туймаада».

Место проведения: площадь Победы.

«Гремит салютами Победа!» - программа художественной самодеятельности.

Место проведения: площадь Победы.

«Не прервется память поколений» - программа сотрудников МВД Якутии «Служба 02».

Место проведения: площадь Победы.

«Сквозь года звенит Победа!» - программа якутского колледжа культуры и искусств.

Место проведения: площадь Победы.

«Песни, опаленные войной» - концерт артистов Государственного театра эстрады.

Место проведения: площадь Победы.

12:00

Игровая программа "Салют, Победа!".

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, летняя сцена.

14:00

Концертная программа школы танцев "Dance Generation".

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, летняя сцена.

15:00

Концерт оркестра баянистов и аккордеонистов ДШИ г. Якутска "Песни Победы".

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, летняя сцена.

16:00

Концертная программа артистов эстрады «Спасибо за мир на земле».

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха, летняя сцена.

22:00

«Салют Победе!» - праздничный фейерверк.

Место проведения: площадь Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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