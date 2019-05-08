2019-05-08T11:20:53+03:00
Общество

9 мая в Якутске перекроют дороги: схема

В районе площади Победы движение транспорта ограничат на целый день
Нинель ГУСЕВА
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В разных районах временное ограничение движения транспорта продлится с 9:00 до полуночи.В разных районах временное ограничение движения транспорта продлится с 9:00 до полуночи.
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9 мая в целях обеспечения безопасности дорожного движения в Якутске будет организовано временное ограничение движения транспортных средств на следующих улицах:

с 09:00 часов до 13:00 часов:

— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Кирова до пересечения проспекта Ленина и улицы Хабарова;

— улица Хабарова от пересечения улицы Хабарова и проспекта Ленина до пересечения улицы Хабарова и улицы Чиряева;

с 09:00 часов до полуночи:

— улица Хабарова от пересечения улицы Хабарова и улицы Чиряева до пересечения улицы Хабарова и улицы Богатырева;

— улица Богдана Чижика от пересечения улицы Богдана Чижика и улицы Богатырева до пересечения улицы Богдана Чижика и улицы Федора Попова;

— улица Бестужева-Марлинского от пересечения улицы Бестужева-Марлинского и улицы Богдана Чижика до пересечения улицы Бестужева-Марлинского и улицы Федора Попова;

— улица Богатырева от пересечения улицы Богатырева и улицы Хабарова до пересечения улицы Богатырева и улицы Дзержинского;

— улица 202 микрорайон от пересечения улицы 202 микрорайон и улицы Хабарова до 9 корпуса 202 микрорайона;

с 13:30 часов до 16:00 часов:

— улица Дзержинского от пересечения улицы Дзержинского и улицы Лермонтова до пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина;

— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского до пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского;

— улица Кулаковского от пересечения улицы Кулаковского и проспекта Ленина до пересечения улицы Кулаковского и улицы Дежнева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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