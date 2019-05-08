9 мая в Якутске перекроют дороги: схема
9 мая в целях обеспечения безопасности дорожного движения в Якутске будет организовано временное ограничение движения транспортных средств на следующих улицах:
с 09:00 часов до 13:00 часов:
— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Кирова до пересечения проспекта Ленина и улицы Хабарова;
— улица Хабарова от пересечения улицы Хабарова и проспекта Ленина до пересечения улицы Хабарова и улицы Чиряева;
с 09:00 часов до полуночи:
— улица Хабарова от пересечения улицы Хабарова и улицы Чиряева до пересечения улицы Хабарова и улицы Богатырева;
— улица Богдана Чижика от пересечения улицы Богдана Чижика и улицы Богатырева до пересечения улицы Богдана Чижика и улицы Федора Попова;
— улица Бестужева-Марлинского от пересечения улицы Бестужева-Марлинского и улицы Богдана Чижика до пересечения улицы Бестужева-Марлинского и улицы Федора Попова;
— улица Богатырева от пересечения улицы Богатырева и улицы Хабарова до пересечения улицы Богатырева и улицы Дзержинского;
— улица 202 микрорайон от пересечения улицы 202 микрорайон и улицы Хабарова до 9 корпуса 202 микрорайона;
с 13:30 часов до 16:00 часов:
— улица Дзержинского от пересечения улицы Дзержинского и улицы Лермонтова до пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина;
— проспект Ленина от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского до пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского;
— улица Кулаковского от пересечения улицы Кулаковского и проспекта Ленина до пересечения улицы Кулаковского и улицы Дежнева.
ИСТОЧНИК KP.RU