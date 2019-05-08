2019-05-08T10:54:32+03:00
Общество

В пригороде Якутска укрепляют береговую линию

В Хатассах отсыпано 180 метров береговой полосы
Нинель ГУСЕВА
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Для отсыпки берега в Хатассы завезли 4702 кубометров скального грунта.Для отсыпки берега в Хатассы завезли 4702 кубометров скального грунта.
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В пригородном селе Хатассы укрепляют береговую линию. Ранее специалисты республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС отметили, что в случае размыва берега имеется угроза затопления жилых домов в низменной части села.

Для предотвращения разрушения береговой полосы в период паводка-2019 окружная администрация Якутска приняла меры для снижения негативного воздействия воды.

В настоящее время сюда завезли 4702 кубометров скального грунта, силами предприятий «Главстрой», «Якутдорстрой» и «Спецводстрой» отсыпано 180 метров береговой линии.

«Работы выполнены по разработанным проектным заданиям. На данный момент дома находятся в безопасности», - отметил первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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