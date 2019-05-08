По районам и городам Якутии пройдет эстафета Знамени Победы. Точная копия флага, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом, побывает в каждом поселении республики.

Республиканская акция стартует 10 мая на площади Победы в Якутске и пройдет под девизом «Мы - наследники Великой Победы!». Цель акции – увековечить народный подвиг и заслуги воинов и тружеников тыла перед Отечеством в знак благодарности и гордости потомков.

Знамя Победы – точная копия красного флага, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом. Штурмовое знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был установлен на крыше нацистского парламента красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, стал символом великого подвига советского народа.

Знамя Победы объедет всю республику и побывает в каждом поселении. В рамках акции пройдут встречи с ветеранами, уроки мужества, музейные экскурсии, тематические выставки, военно-спортивные и культурные мероприятия. Первым священный символ примет Горный район.

9 мая 2020 года Знамя Победы вернется в Якутск. Завершится акция в день 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, 2 сентября 2020 года. В этот день также пройдет презентация документального фильма об эстафете Знамени Победы.

С 9 мая 2019 года по 9 мая 2020 года указом Главы республики Айсена Николаева в Якутии объявлен Год Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений».

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