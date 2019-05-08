2019-05-08T07:11:26+03:00
Общество

По районам и городам Якутии пройдет эстафета Знамени Победы

Точная копия флага, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом, побывает в каждом поселении республики
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Знамя Победы – точная копия красного флага, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом.Знамя Победы – точная копия красного флага, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом.
Изменить размер текста:

По районам и городам Якутии пройдет эстафета Знамени Победы. Точная копия флага, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом, побывает в каждом поселении республики.

Республиканская акция стартует 10 мая на площади Победы в Якутске и пройдет под девизом «Мы - наследники Великой Победы!». Цель акции – увековечить народный подвиг и заслуги воинов и тружеников тыла перед Отечеством в знак благодарности и гордости потомков.

Знамя Победы – точная копия красного флага, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом. Штурмовое знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года был установлен на крыше нацистского парламента красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, стал символом великого подвига советского народа.

Знамя Победы объедет всю республику и побывает в каждом поселении. В рамках акции пройдут встречи с ветеранами, уроки мужества, музейные экскурсии, тематические выставки, военно-спортивные и культурные мероприятия. Первым священный символ примет Горный район.

9 мая 2020 года Знамя Победы вернется в Якутск. Завершится акция в день 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, 2 сентября 2020 года. В этот день также пройдет презентация документального фильма об эстафете Знамени Победы.

С 9 мая 2019 года по 9 мая 2020 года указом Главы республики Айсена Николаева в Якутии объявлен Год Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ваш подвиг в сердцах поколений»: в Якутии объявлен Год Великой Победы

Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Жительница Якутска продала квартиру подруги, а деньги потратила
Ледоход на Лене находится в 120 км от Якутии
Полиция Якутии раскрыла дерзкий грабеж шестилетней давности
В Якутске трое пьяных молодчиков пытались вынести из бара кассу с выручкой
В Якутии заложили первую сваю Вилюйского психоневрологического интерната имени Кэт Марсден
В Якутске готовят к капремонту улицу Бестужева-Марлинского
Маловодье осложнит навигацию в Якутии
Сегодня в Якутске пройдет акция «Свеча памяти»
В Москве задержали мошенницу, которая обвела вокруг пальца девять якутян
Фито-чаи, жеребятина и чир: в Якутии разработали единое детское меню
В Якутске лже-полицейский средь бела дня ограбил мужчину
Начался прием заявок в «Якутский стартап-акселератор»
Сегодня в Якутске перекроют улицы
8 детских школ искусств Якутии обеспечат музыкальными инструментами и оборудованием
В родительский день до городского кладбища Якутска будет курсировать автобус
Сезон автозимников в Якутии официально завершен
Шесть ДТП, девять пострадавших: как прошли майские праздники в Якутске
Якутская лучница выиграла три «золота» Кубка Европы
В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной смогут летать по России бесплатно
В Якутске безработный за 2 дня ограбил двух школьников