2019-05-08T03:46:14+03:00
Общество

«Свеча памяти» собрала на площади Победы в Якутске более 15 тысяч человек

Акция проводится в столице республики в десятый раз
Нинель ГУСЕВА
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Сегодня в Якутии в живых осталось сто участников Великой Отечественной войны.Сегодня в Якутии в живых осталось сто участников Великой Отечественной войны.Фото: ЯСИА
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Акция «Свеча памяти» собрала на площади Победы в Якутске более 15 тысяч человек. Почтить память павших на фронтах Великой Отечественной пришел и глава региона Айсен Николаев.

«Великая Победа наших предков позволяет нам сегодня жить мирно и спокойно. И за это мы благодарим наших ветеранов. Сто участников Великой Отечественной войны осталось сегодня в живых в Якутии. Наш святой долг – окружить их особой теплотой и заботой, делать все, чтобы наша страна и республика развивались. Это наш долг перед теми, кто сражался за эту победу. Уверен, молодежь, которая сегодня пришла на площадь Победы, свидетельство тому, что память об Великой Победе будет жить в наших сердцах», — отметил глава Якутии.

С каждым годом число участников молодежной акции растет. Фото: ЯСИА

С каждым годом число участников молодежной акции растет.Фото: ЯСИА

От имени участников Великой Отечественной войны выступил ветеран, поэт Петр Конкин. Он был призван на фронт 12 ноября 1944 года из Иркутской области. Участвовал в войне против милитаристской Японии наводчиком противотанкового орудия в составе 9 полка артдивизиона 17-й армии, освобождал город Чифынь.

Сегодня на площади Победы он рассказал о своих школьных товарищах, память о которых он чтит до сей поры: «Один погиб на Украине, второй в начале января 1945 года. Они были старше меня на один год и были призваны чуть пораньше, попали на запад и там погибли. Был бы с ними рядом, разделил бы с ними эту участь. Тяжело и горько. Каждая семья была затронута войной, понесла потери. Когда анализируешь итоги войны, становится тяжело», — поделился ветеран.

Петр Конкин посоветовал последующим поколениям выполнять заветы павших на полях сражений и прочитал свое стихотворение, которое было посланием для молодежи помнить великий подвиг героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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