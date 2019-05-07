В МВД Якутии наградили школьника, задержавшего грабителя

7 мая Глава МВД Якутии Владимир Прокопенко наградил школьника, задержавшего грабителя. 11-класснику школы №31 Филиппу Кириллину вручили наручные часы.

Три дня назад старшеклассник стал свидетелем грабежа на территории родной школы. Злоумышленник напал на 10-классницу, нанес ей не менее 11 ударов по голове и вырвал у нее из рук сумку.

Филипп Кириллин обратил внимание на торопливо удалявшегося с территории школы мужчину с женской сумкой в руках. Юноша догнал грабителя, вернул сумку потерпевшей и удерживал мужчину до приезда наряда полиции.

Грабитель оказался ранее неоднократно судимым рецидивистом. Возбуждено уголовное дело. За грабеж с применением насилия мужчине «светит» лишение свободы на срок до 7 лет.

За проявленную бдительность и оказание содействия в раскрытии преступления «по горячим следам» глава МВД республики Владимир Прокопенко вручил Филиппу Кириллину благодарность ведомства и наградные наручные часы.

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