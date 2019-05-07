Глава Якутии подписал указ о награждении государственными наградами
За заслуги в области культуры и искусства, науки и образования, здравоохранения, геологии и недропользования, укрепления законности и правопорядка, журналистики и средств массовой информации, сельского хозяйства, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, экономики и финансов, местного самоуправления, безупречную государственную гражданскую службу, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ПОСЕЛЬСКОМУ Александру Иннокентьевичу, артисту цирка, акробату автономного учреждения «Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых», город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КИРИЛЛИНОЙ Ирине Дмитриевне, заместителю главного врача по охране детства и материнства государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная районная больница»;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ЧЕСНОКОВУ Анатолию Федоровичу, главному геологу общества с ограниченной ответственностью «Орион Групп+», Нерюнгринский район;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
САВВИНОВУ Андрею Саввичу, заведующему кафедрой «Философия» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ГУЛЯЕВОЙ Марии Николаевне, педагогу муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детская школа изобразительных искусств имени Ким Л.А.», город Якутск;
ПАВЛОВОЙ-БОРИСОВОЙ Татьяне Владимировне, главному специалисту отдела развития профессионального искусства и кино Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
МАКЕЕВУ Данилу Николаевичу, главному редактору журнала «Чолбон» автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Сахапечать», город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ЧЕБОТАРЕВОЙ Евгении Владимировне, главному врачу общества с ограниченной ответственностью «Санаторий — профилакторий «Чэбдик»», город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
АРХИПОВОЙ Светлане Васильевне, главному библиотекарю Качикатской сельской модельной библиотеки — филиала № 20 муниципального бюджетного учреждения культуры «Хангаласская межпоселенческая центральная библиотечная система»;
ВЛАДИМИРОВОЙ Варваре Егоровне, специалисту по фольклору Центра культуры и досуга «Тусулгэ» муниципального бюджетного учреждения «Окружной центр народного творчества», с.Тулагино городского округа «город Якутск»;
ЛУКОВЦЕВОЙ Людмиле Иннокентьевне, преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Олекминская детская школа искусств»;
ХРИСТОФОРОВОЙ Марии Николаевне, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Медиагруппа «Ситим»», город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
МАРКЕВИЧУ Николаю Ивановичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Тит-Ары», Булунский улус (район);
НЕСТЕРОВУ Владимиру Константиновичу, члену производственного кооператива кочевой родовой общины «Аллаиха», Аллаиховский улус (район);
НЕУСТРОЕВУ Руслану Петровичу, председателю Контрольно-счетной палаты города Якутска;
ТАСТИГИНУ Николаю Николаевичу, ветерану органов внутренних дел и охраны природы, Мегино-Кангаласский улус;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ВАСИЛЬЕВУ Поликарпу Петровичу, директору муниципального унитарного предприятия имени К.К. Байкалова, Мегино-Кангаласский улус;
ДАНИЛОВУ Петру Петровичу, главе крестьянско-фермерского хозяйства «Данилов П.П.», Горный улус;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КСЕНОФОНТОВОЙ Валентине Владимировне, директору филиала агентства воздушных сообщений акционерного общества «Авиакомпания «Полярные авиалинии»», город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ГРИГОРЬЕВОЙ Ирине Руслановне, первому заместителю генерального директора акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр»», город Якутск;
КОРЯКИНОЙ Татьяне Кимовне, начальнику Департамента экономики Окружной администрации города Якутска;
ПАВЛОВОЙ Розалии Афанасьевне, главному бухгалтеру открытого акционерного общества «Телен», Таттинский улус;
ЧИН-ФЮ Василию Николаевичу, директору по экономике и финансам акционерного общества «Авиакомпания «Полярные авиалинии»», город Якутск.
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ИВАНОВА Василия Николаевича, заместителя начальника государственно-правового управления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), город Якутск;
НИКОДИМОВА Афанасия Васильевича, судью Верховного суда Республики Саха (Якутия), город Якутск;
НИКОЛАЕВУ Марию Пудовну, главу муниципального образования «Едейский наслег», Нюрбинский район;
ОГНЁВА Евгения Владимировича, старшего инспектора-дежурного отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в городе Якутске;
ПЕТРОВА Сергея Егоровича, главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер», город Якутск;
ПОПОВУ Дарию Александровну, директора и преподавателя муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Детская школа искусств имени Ф.С. Аргунова», Таттинский улус;
РОМАНОВУ Светлану Револьевну, руководителя отдела по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), город Якутск;
СЛЕПЦОВА Арияна Яковлевича, главного специалиста муниципального образования «Дулгалахский наслег», Верхоянский район;
СТАРОСТИНУ Глеру Алексеевну, оператора копировально-множительных машин Верховного суда Республики Саха (Якутия), город Якутск;
ТВЕРИТИНА Валерия Васильевича, артиста государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственный академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина», город Якутск;
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
БАСМАНА Артура Айзиковича, директора филиала «Коммункомплектация» государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», город Якутск;
БОЛЬШАКОВА Анатолия Ефимовича, ветерана труда, Таттинский улус;
ВОПИЛОВСКОГО Юрия Васильевича, начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Аллаиховскому району Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия);
ВОРОПАЕВА Виктора Николаевича, мастера вспомогательного участка 1 категории филиала Якутская нефтебаза акционерного общества «Саханефтегазсбыт», городской округ «Жатай»;
ГЕНЕРОВУ Лидию Альбертовну, заместителя начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности Окружной администрации города Якутска;
ГРИГОРЬЕВУ Екатерину Николаевну, ветерана педагогического труда, город Якутск;
ДАНИЛОВУ Дору Васильевну, старшего референта постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, город Якутск;
ДАНИЛОВУ Саргылану Ивановну, заместителя директора Перинатального центра государственного автономного учреждения «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», город Якутск;
ЕЛИСЕЕВА Геннадия Ивановича, диспетчера региональной диспетчерской службы лесного хозяйства государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская база авиационной охраны лесов», город Якутск;
ИВАНОВА Сергея Семеновича, старшего референта секретариата заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), город Якутск;
ИВАНОВУ Ларису Ивановну, старшего методиста экспертно-методического отдела оценки качества профессионального образования и статистики государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования», город Якутск;
КОЛЕСОВУ Ольгу Михайловну, заместителя директора Перинатального центра государственного учреждения «Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины», город Якутск;
КОНСТАНТИНОВУ Наталью Николаевну, педагога дополнительного образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Сэргэ», Ленский район;
НЕУСТРОЕВУ Елену Семеновну, ветерана педагогического труда, Верхоянский район;
НИКИФОРОВА Луку Гаврильевича, педагога муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», Мегино-Кангаласский улус;
НИКИФОРОВУ Марину Николаевну, диспетчера Пожарной части государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) по муниципальному образованию «Аллаиховский улус (район)»;
ПЕЧЕНСКОГО Виктора Ивановича, индивидуального предпринимателя «Печенский В.И.», Булунский улус (район);
ПОРЯДИНА Никиту Игнатьевича, индивидуального предпринимателя по грузоперевозкам, город Якутск;
ПОТАПОВА Романа Афанасьевича, ветерана труда, почетного гражданина Верхоянья, Верхоянский район;
СКИТСКОГО Александра Николаевича, начальника теплоэнергетического участка Томпонского филиала государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»;
ТЕПЛЯКОВА Василия Прокопьевича, главного специалиста акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», город Якутск;
ТРОФИМОВА Владимира Степановича, рыбака муниципального унитарного предприятия «Булунское», Булунский улус (район);
ФИЛИППОВА Юрия Никифоровича, ветерана труда, Сунтарский улус (район);
ХОЛМОГОРОВА Юрия Ивановича, главного архитектора проектов общества с ограниченной ответственностью «Якутпроект-Инвест», город Якутск;
ЭВЕРСТОВУ Людмилу Васильевну, заместителя начальника отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия), город Якутск.
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU