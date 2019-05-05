2019-05-05T10:57:18+03:00
Спорт

Сардана Трофимова – победительница женского чемпионата России по марафонскому бегу

Она пробежала 42 км за 2 часа 31 минуту 30 секунд
Нинель ГУСЕВА
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На последних метрах марафона Сардану Трофимову обошел Степан Киселев из Татарстана. ФОТО: Sportyakutia.ru.На последних метрах марафона Сардану Трофимову обошел Степан Киселев из Татарстана. ФОТО: Sportyakutia.ru.
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Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова стала победительницей женского чемпионата России по марафонскому бегу. На дистанции 42 км она финишировала с результатом 2 часа 31 минута 30 секунд.

Таким образом Сардана Трофимова защитила титул лучшей российской марафонки последних лет, выиграв четвертый из четырех своих последних марафонов.

2 место среди женщин заняла Ирина Сергеева, бронзовая медаль досталась Алине Прокопьевой. Главной претенденткой на победу называли бронзового призера ОИ-2008 в стипль-чезе и ОИ-2012 в марафоне Татьяну Архипову, однако в число призеров она не вошла.

На последних метрах дистанции Сардану Трофимову обошел прошлогодний серебряный медалист Чемпионата страны Степан Киселев из Татарстана, который считался фаворитом соревнований. Он стал абсолютным чемпионом России и победителем Казанского марафона, установив новый рекорд – 2 часа 12 минут 56 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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