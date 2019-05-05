В Якутске школьник задержал рецидивиста, напавшего на девушку

В Якутске 11-классник задержал рецидивиста, напавшего на девушку. Инцидент произошел утром 4 мая на территории средней общеобразовательной школы №31.

Как выяснилось, злоумышленник напал на 10-классницу, нанес ей не менее 11 ударов по голове и вырвал у нее из рук сумку. На торопливо удалявшегося с территории школы мужчину с женской сумкой в руках обратил внимание старшеклассник Филипп Кириллин. Услышав крики и плач девушки, юноша вызвал полицию и побежал за злоумышленником.

Догнав грабителя, школьник вернул сумку потерпевшей и удерживал мужчину до приезда наряда полиции. Девушку доставили в республиканскую больницу № 1-НЦМ, где ей была оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. За грабеж с применением насилия мужчине «светит» лишение свободы на срок до 7 лет. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/706839" frameborder="0"></iframe> В Якутске школьник задержал грабителя-рецидивиста.11-классник Филипп Кириллин удерживал злоумышленника до приезда полиции.

Как сообщили "КП в Якутии" в пресс-службе столичной полиции, отважный поступок Филиппа Кириллина в ближайшее время будет отмечен руководством МВД республики.