2019-05-05T09:10:06+03:00
Происшествия

В Якутске школьник задержал рецидивиста, напавшего на девушку

Злоумышленник жестоко избил 10-классницу, чтобы забрать сумку [видео]
Нинель ГУСЕВА
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Руководство МВД республики намерено наградить Филиппа Кириллина за отважный поступок.Руководство МВД республики намерено наградить Филиппа Кириллина за отважный поступок.Фото: скриншот видео
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В Якутске 11-классник задержал рецидивиста, напавшего на девушку. Инцидент произошел утром 4 мая на территории средней общеобразовательной школы №31.

Как выяснилось, злоумышленник напал на 10-классницу, нанес ей не менее 11 ударов по голове и вырвал у нее из рук сумку. На торопливо удалявшегося с территории школы мужчину с женской сумкой в руках обратил внимание старшеклассник Филипп Кириллин. Услышав крики и плач девушки, юноша вызвал полицию и побежал за злоумышленником.

Догнав грабителя, школьник вернул сумку потерпевшей и удерживал мужчину до приезда наряда полиции. Девушку доставили в республиканскую больницу № 1-НЦМ, где ей была оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. За грабеж с применением насилия мужчине «светит» лишение свободы на срок до 7 лет. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

В Якутске школьник задержал грабителя-рецидивиста.11-классник Филипп Кириллин удерживал злоумышленника до приезда полиции.

Как сообщили "КП в Якутии" в пресс-службе столичной полиции, отважный поступок Филиппа Кириллина в ближайшее время будет отмечен руководством МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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