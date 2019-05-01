«Якутия встречает Первомай»: поздравление Айсена Николаева

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с 1 Мая - праздником Весны и Труда!

День Весны и Труда близок каждому жителю нашей республики. Якутия всегда славилась передовыми тружениками во всех отраслях народного хозяйства, агропромышленного комплекса и социальной сферы. На протяжении почти четырех веков наша республика славится своими трудовыми традициями, заложенными старшим поколением якутян. Среди них немало тех, кто с гордостью и достоинством носит почетное звание «Ветеран труда», кто своими руками создавал основу экономики республики и своим примером учил нас трудиться на совесть. Важно, чтобы эти добрые традиции были продолжены молодым поколением трудящихся.

Нынешний Первомай Якутия встречает как сильный, успешный регион, где главная ценность – это человек! Благодаря вашему трудолюбию, инициативности, целеустремленности ежегодно прирастает благополучие республики, достигаются положительные результаты в социально-экономическом развитии. В минувшем году Якутия по большинству социально-экономических показателей сохранила лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в России. Мы вошли в первую десятку регионов России с наибольшим объемом ВРП на душу населения, стали лидерами в Дальневосточном федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал, достигли рекордных показателей по объему добычи полезных ископаемых.

Благодаря созидательному труду, добросовестному отношению к работе, высокой ответственности якутян немало положительных результатов достигнуты и в отраслях строительства, энергетики, здравоохранения, культуры и образования. Своим трудом мы строим будущее. От нашей энергии, компетенции и профессионализма зависит счастье и благополучие наших детей и внуков.

2019 год объявлен в республике Годом консолидации. Задачи, стоящие перед нами, требуют дальнейшего единения и совместной работы власти и общества. Сегодня в республике начата реализация национальных проектов, инициированных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, нацеленных на повышение качества жизни каждого жителя нашей страны.

Для этого нам необходимо сплотиться заботами о будущем, активно выдвигать полезные инициативы, слушать и поддерживать друг друга, действовать в интересах развития республики и страны. Уверен, что, объединив усилия, мы вместе сможем добиться поставленных целей, поставив во главу угла созидательный труд во имя достойной жизни своих семей, своей республики и нашей великой страны.

Дорогие друзья! В этот светлый первомайский день желаю вам доброго здоровья, бодрого духа, жизненной энергии, счастья и благополучия. Мира и добра вам и вашим близким!

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев