2019-05-01T04:14:13+03:00
Общество

День Весны и Труда в Якутске: программа праздничных мероприятий

Куда сходить в столице республики 1 мая
Нинель ГУСЕВА
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Праздничные мероприятия пройдут также в округах и пригородах столицы.Праздничные мероприятия пройдут также в округах и пригородах столицы.Фото: ЯСИА
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Программа праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая – Дню Весны и Труда в Якутске.

09.00 Праздничная торговля.

Место проведения: Площадь Орджоникидзе, проспект Ленина

11.00 Праздничная демонстрация трудовых коллективов «Мир, труд, май!» (по отдельному плану).

Место проведения: проспект Ленина.

12.00 Праздничный Осуохай.

Место проведения: площадь Дружбы народов.

12.00 Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая - Празднику Весны и Труда.

Место проведения: МАУ «Центральный парк культуры и отдыха».

14.00 «С Праздником Весны и Труда!» праздничная программа с участием самодеятельных коллективов.

Место проведения: площадь Ленина.

14.00 «Мы рисуем май!» конкурс детских рисунков.

Место проведения: площадь Ленина.

15.00 «Весна на проспекте» праздничная программа с участием танцевального коллектива «Dance generation» призеров и участников Всероссийских танцевальных конкурсов и чемпионатов.

Место проведения: площадь Ленина.

16.00 «Мир. Дружба. Май!» праздничный концерт артистов Государственного театра эстрады РС(Я).

Место проведения: площадь Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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