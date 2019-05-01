День Весны и Труда в Якутске: программа праздничных мероприятий
Программа праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая – Дню Весны и Труда в Якутске.
09.00 Праздничная торговля.
Место проведения: Площадь Орджоникидзе, проспект Ленина
11.00 Праздничная демонстрация трудовых коллективов «Мир, труд, май!» (по отдельному плану).
Место проведения: проспект Ленина.
12.00 Праздничный Осуохай.
Место проведения: площадь Дружбы народов.
12.00 Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая - Празднику Весны и Труда.
Место проведения: МАУ «Центральный парк культуры и отдыха».
14.00 «С Праздником Весны и Труда!» праздничная программа с участием самодеятельных коллективов.
Место проведения: площадь Ленина.
14.00 «Мы рисуем май!» конкурс детских рисунков.
Место проведения: площадь Ленина.
15.00 «Весна на проспекте» праздничная программа с участием танцевального коллектива «Dance generation» призеров и участников Всероссийских танцевальных конкурсов и чемпионатов.
Место проведения: площадь Ленина.
16.00 «Мир. Дружба. Май!» праздничный концерт артистов Государственного театра эстрады РС(Я).
Место проведения: площадь Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU