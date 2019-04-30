У школьников Якутии появится своя Академия наук. Учебно-лабораторный корпус учреждения на 150 мест с интернатом на сто мест разместится в селе Октемцы Хангаласского района.

На базе Малой академии наук Якутии планируется создать современные образовательные пространства. Так, здесь разместятся медиалаборатории (видеостудия, студия звукозаписи, анимационная студия, студия web-проектирования, гейм-студия), научные лаборатории по международным стандартам: криоландшафтного моделирования, абсолютной геохронологии четвертичного периода, геофизики криолитозоны, молекулярной палеонтологии, арктического материаловедения, аэрокосмической инженерии, робототехники и искусственного интеллекта и многое другое.

Малая академия наук республики может стать пилотным проектом обновления моделей и форм организации дополнительного образования и основой для организации сети детских научно-образовательных центров в федеральных округах России.

Сейчас на строительстве объекта работают 62 человека и спецтехника. Закончены работы по бурению скважин и установке свай учебного корпуса и инженерного блока.

Научно-образовательный центр международного уровня для выявления, поддержки и раскрытия способностей и талантов детей и молодежи с охватом не менее 10 тысяч школьников в год планируется открыть в 2024 году.