2019-04-30T07:30:15+03:00
Общество

У школьников Якутии появится своя Академия наук

Учреждение может стать основой для организации всероссийской сети детских научно-образовательных центров
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
На базе Малой академии наук Якутии разместятся современные образовательные пространства.На базе Малой академии наук Якутии разместятся современные образовательные пространства.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

У школьников Якутии появится своя Академия наук. Учебно-лабораторный корпус учреждения на 150 мест с интернатом на сто мест разместится в селе Октемцы Хангаласского района.

На базе Малой академии наук Якутии планируется создать современные образовательные пространства. Так, здесь разместятся медиалаборатории (видеостудия, студия звукозаписи, анимационная студия, студия web-проектирования, гейм-студия), научные лаборатории по международным стандартам: криоландшафтного моделирования, абсолютной геохронологии четвертичного периода, геофизики криолитозоны, молекулярной палеонтологии, арктического материаловедения, аэрокосмической инженерии, робототехники и искусственного интеллекта и многое другое.

Малая академия наук республики может стать пилотным проектом обновления моделей и форм организации дополнительного образования и основой для организации сети детских научно-образовательных центров в федеральных округах России.

Сейчас на строительстве объекта работают 62 человека и спецтехника. Закончены работы по бурению скважин и установке свай учебного корпуса и инженерного блока.

Научно-образовательный центр международного уровня для выявления, поддержки и раскрытия способностей и талантов детей и молодежи с охватом не менее 10 тысяч школьников в год планируется открыть в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Онлайн-учебники и виртуальная среда: что ждет российские вузы и школы в ближайшие 5 лет
В Москве завершилось одно из крупнейших мероприятий в сфере образования – Московский международный салон образования. Эксперты и специалисты в этой области обсудили самые перспективные направления развития, интересные кейсы и практики
Алексей Кушнир: Наши школы выпускают говорящие головы, а западные готовят к жизни после школы
Главный редактор журнала «Народное образование» прокомментировал «Комсомолке» мотивационный пример учителя, который сдал ЕГЭ на 100 баллов, чтобы показать своим ученикам, как можно относиться к учебному процессу
Как LEGO Education научит всех школьников программировать
Производители самых известных в мире конструкторов создали серию уроков для средних классов, которые можно хоть сегодня начать использовать в любой школе, - материалы соответствуют федеральным образовательным стандартам.
Что нас ждёт в этом году на III Ежегодной Премии и Конференции «Эффективное образование»?
Всем нам приходится учиться: женщинам и мужчинам, пожилым и молодым — всем без исключения, кто, так или иначе, выступает на сцене великого театра под названием «Жизнь», в которой мы каждый день получаем ценные уроки
Новости 24