1,5 млн рублей за фильм: в Якутии наградят создателей картины «Надо мною солнце не садится»

Творческая группа фильма «Надо мною солнце не садится» получит в качестве награды 1,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Якутии.

На 41-м Московском международном кинофестивале дебютная картина якутского режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» завоевала одну из самых престижных наград – приз зрительских симпатий. Фильм также удостоен специальной премии азиатских кинокритиков NETPAC и награды интернет-портала «ПрофиСинема».

«Мы гордимся, что наши кинематографисты прославляют на весь мир не только Якутию, но и всю нашу великую Россию. Ведь ещё совсем недавно мало кто верил в успех якутского кинематографа. Но в нем были уверены творческая молодёжь, которая получила новые профессиональные компетенции, актёры старшего поколения, которые не побоялись заняться новым для себя делом, и их талант, воспитанный на тысячелетней культуре нашего народа, привёл якутское кино к таким высоким результатам», – отметил глава республики Айсен Николаев.

В 2018 году фильм якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица» получил главный приз и стал триумфатором юбилейного сорокового Московского международного кинофестиваля.

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