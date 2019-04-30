100 алмазов – 100 выдающихся якутян: стартовала акция к вековому юбилею Якутии

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Якутской АССР дан старт проекта «100 алмазов к 100-летию республики». Акция по присвоению имен выдающихся якутян крупным алмазам пройдет совместно с компанией «АЛРОСА».

По словам главы Якутии Айсена Николаева, это позволит отдать дань уважения великим сынам многонационального народа республики. Следующие три года 100 крупных алмазов, добытых компанией АЛРОСА, получат имена выдающихся якутян.

Это основоположники государственности Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Ойунский, Исидор Никифорович Барахов и другие лидеры Якутии в советское время и в современной истории.

27 апреля, в день Республики, самому крупному за последние два года алмазу в 118 карат, добытому на трубке «Интернациональная», присвоено имя основоположника якутской драматургии Анемподиста Софронова – Алампа.

По указу Президента РФ празднование 100-летия Якутской АССР, которое пройдет в 2022 году, получило общероссийский статус.