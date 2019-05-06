2019-05-06T11:02:53+03:00
Происшествия

8-летний ребенок погиб на детской площадке в Якутске

Обстоятельства смерти мальчика выясняют следователи
Нинель ГУСЕВА
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Проверку по факту гибели ребенка также проводит прокуратура Якутска.Проверку по факту гибели ребенка также проводит прокуратура Якутска.Фото: Архив "КП"
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8-летний ребенок погиб на детской площадке в Якутске. Трагедия произошла 5 мая на территории одного из детских садов по ул. Дзержинского.

По информации республиканского Следкома, мальчик взобрался на металлическую конструкцию на территории детской площадки дошкольного образовательного учреждения. Не выдержав веса ребенка, конструкцию упала и придавила его.

От полученных травм 8-летний мальчик скончался на месте.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Проверку по факту гибели ребенка также проводит прокуратура Якутска. Специалисты надзорного ведомства дадут оценку соблюдению требований норм и правил при установке и эксплуатации конструкции, а также действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

Ребенок погиб на территории детского сада «Северные звездочки». Современное трехэтажное здание садика на 300 мест было торжественно открыто чуть менее пяти лет назад, в июне 2014 года.

Территория детского сада огорожена забором, 5 мая учреждение не работало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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