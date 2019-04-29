В Якутске старушка и продавщица дали отпор грабителю
В Якутске мужчина ограбил магазин, но при этом ему дали отпор продавец и пожилая покупательница. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
На видео видно, как продавщица удерживает мужчину, а старушка пытается защитить кассу: бьет грабителя первым попавшимся под руку предметом.
Началось все с того, что 25-летний мужчина пропил все свои деньги в одном из соседних баров, и чтобы продолжить свой банкет он решил ограбить магазин. Но совершенно неожиданно встретил нешуточный отпор двух женщин. Однако, здоровому и молодому мужчине удалось вырваться, взять деньги из кассы и убежать.
женщины дают отпор грабителю.
Вор задержан и помещен в следственный изолятор, также оказалось что он был ранее судим за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU