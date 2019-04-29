В Якутске старушка и продавщица дали отпор грабителю

В Якутске мужчина ограбил магазин, но при этом ему дали отпор продавец и пожилая покупательница. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На видео видно, как продавщица удерживает мужчину, а старушка пытается защитить кассу: бьет грабителя первым попавшимся под руку предметом.

Началось все с того, что 25-летний мужчина пропил все свои деньги в одном из соседних баров, и чтобы продолжить свой банкет он решил ограбить магазин. Но совершенно неожиданно встретил нешуточный отпор двух женщин. Однако, здоровому и молодому мужчине удалось вырваться, взять деньги из кассы и убежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/705897" frameborder="0"></iframe> женщины дают отпор грабителю.

Вор задержан и помещен в следственный изолятор, также оказалось что он был ранее судим за кражу.