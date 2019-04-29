2019-04-29T06:40:19+03:00
Происшествия

В Якутске старушка и продавщица дали отпор грабителю

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения
Ольга Донская
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Преступник уже был ранее судим за кражу.Преступник уже был ранее судим за кражу.
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В Якутске мужчина ограбил магазин, но при этом ему дали отпор продавец и пожилая покупательница. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На видео видно, как продавщица удерживает мужчину, а старушка пытается защитить кассу: бьет грабителя первым попавшимся под руку предметом.

Началось все с того, что 25-летний мужчина пропил все свои деньги в одном из соседних баров, и чтобы продолжить свой банкет он решил ограбить магазин. Но совершенно неожиданно встретил нешуточный отпор двух женщин. Однако, здоровому и молодому мужчине удалось вырваться, взять деньги из кассы и убежать.

женщины дают отпор грабителю.

Вор задержан и помещен в следственный изолятор, также оказалось что он был ранее судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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