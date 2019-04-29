В Якутии мужчина отсидит 17 лет за убийство двух пожарных

17 лет в колонии строгого режима проведет убийца двух мужчин-пожарных. Трагедия случилась в селе Мегино-Алдан Томпонского района Якутии.

Утром в сентябре 2018 года, обвиняемый, будучи пьяным, заявился в помещение малочисленной пожарной части села. В руках он держал личный карабин «Вепрь-223» из которого он 6 раз выстрелил сначала в одну жертву и 2 раза в другую. Мужчины скончались спустя непродолжительное время.

В суде преступник признал свою вину лишь частично, несмотря на неопровержимые доказательства, представленные стороной обвинения. Убийцу приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.