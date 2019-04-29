2019-04-29T04:18:13+03:00
Общество

Правительство Якутии планирует увеличить рождаемость

С 2019 годы приняты ряд мер по поддержке семей
Ольга Донская
Поделиться:
В Якутии построят 39 детских садов.В Якутии построят 39 детских садов.
Изменить размер текста:

С этого года в Якутии приняты беспрецедентные меры финансовой поддержки семей при рождении или усыновлении детей. Все это сделано для того, чтобы поднять рождаемость, которая сейчас вступила в период.

Будет рассмотрен вопрос о снижении ставок на ипотеку для молодых и многодетных семей. За три должно быть построено 39 детских садов, для обеспечения доступности дошкольного образования.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в 2018 году родилось 12 383 малыша, что на 2 тысячи меньше, чем в 2016 году. Снижение рождаемости связывают со спадом демографии в трудных 90-ых годах.

- Такой же адресный, практический подход нужен в поддержке старшего поколения, инвалидов, малоимущих граждан. Главный критерий – существенное улучшение качества жизни конкретно каждого человека, – сказал Ил Дархан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди собирают ей деньги, а она покупает роллы»: маму больного ребенка уличили в роскоши
Жительница Бердска дала трогательное объявление, что ищет деньги на лекарства сыну. Благотворителям она предлагала помыть окна, многие откликнулись, но история обернулась скандалом
"После публикации в КП консульство нас заметило, но тем, кто купил билеты деньги не вернут": российские туристы, застрявшие в транзитной зоне Гуанчжоу
23 туриста отправятся в Москву транзитными рейсами через Китай, еще четверо уже купили билеты на прямой рейс и ждут вылета до завтра
Новости 24
В Якутске построят Арктический центра искусства и эпоса
В Якутске прошел форум молодежи
Стариков не спрашивали: работники якутского дома престарелых отобрали квартиру одного из постояльцев
В Якутии пойман 58-летний водитель с поддельными правами
300 якутских ветеранов приняли участие в Спартакиаде
Ожидается сильный ветер в Якутии
В Якутии пьяный водитель «намотал» авто на столб
Ученый из СВФУ стала самой молодой доктором наук
Глава Якутии подписал указы о награждении государственными наградами
«Перевертыш» на трассе «Колыма»: по вине пьяного водителя пожилая женщина сломала плечо
В Якутске пройдет фестиваль «доброго кино»
В Якутске продолжится благоустройство озера Сайсары
В Якутии стартовала республиканская деловая игра «МИНИСТР»
MyTona подарит художнику 2 млн рублей
Мэрия Якутска проведет бесплатные юридические консультации
Труднодоступные населенные пункты Якутии обеспечены углем на 100%
Фотофакт: забита первая стая Жатайской судоверфи
С 1 мая ворота распахнет стадион «Туймаада»: горожане смогут бегать бесплатно
В Якутске грабитель дергал ручки дверей, чтобы узнать какая открыта
Александр Ким-Кимэн снова утвержден на должность председателя Конституционного суда Якутии
26 уголовных дел по незаконной вырубке леса заведено в Якутии
Ушли, но пообещали вернуться: вымогатели забрали 50 тысяч рублей у командированных в Якутию
В Якутии готовятся к паводку