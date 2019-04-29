Правительство Якутии планирует увеличить рождаемость

С этого года в Якутии приняты беспрецедентные меры финансовой поддержки семей при рождении или усыновлении детей. Все это сделано для того, чтобы поднять рождаемость, которая сейчас вступила в период.

Будет рассмотрен вопрос о снижении ставок на ипотеку для молодых и многодетных семей. За три должно быть построено 39 детских садов, для обеспечения доступности дошкольного образования.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в 2018 году родилось 12 383 малыша, что на 2 тысячи меньше, чем в 2016 году. Снижение рождаемости связывают со спадом демографии в трудных 90-ых годах.

- Такой же адресный, практический подход нужен в поддержке старшего поколения, инвалидов, малоимущих граждан. Главный критерий – существенное улучшение качества жизни конкретно каждого человека, – сказал Ил Дархан.