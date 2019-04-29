Более тысячи нерюнгринцев станцевали осуохай на главной площади города

Более 1000 жителей Нерюнгри приняли участие в большом осуохае на главной площади города, посвященном Дню Республики Саха (Якутия).

В национальном якутском круговом танце приняли участие представители всех национальных общин Нерюнгринского района, ассамблеи народов Якутии, воспитанники экспериментальной школы «Арктика», работники бюджетных организаций и обычные прохожие.

Кроме якутского осуохая участники представления исполнили и другие национальные танцы: круговой юкагирский, долганский, чукотский, и, конечно, не забыли и про русский хоровод.

Все участники представления были одеты в разную национальную одежду, что символизировало дружбу народов.