2019-04-29T03:50:27+03:00
Общество

Более тысячи нерюнгринцев станцевали осуохай на главной площади города

Они посвятили танец Дню Республики
Ольга Донская
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Кроме якутского, были показаны и другие национальные танцы.Кроме якутского, были показаны и другие национальные танцы.
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Более 1000 жителей Нерюнгри приняли участие в большом осуохае на главной площади города, посвященном Дню Республики Саха (Якутия).

В национальном якутском круговом танце приняли участие представители всех национальных общин Нерюнгринского района, ассамблеи народов Якутии, воспитанники экспериментальной школы «Арктика», работники бюджетных организаций и обычные прохожие.

Кроме якутского осуохая участники представления исполнили и другие национальные танцы: круговой юкагирский, долганский, чукотский, и, конечно, не забыли и про русский хоровод.

Все участники представления были одеты в разную национальную одежду, что символизировало дружбу народов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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