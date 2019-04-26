Как будут работать поликлиники в майские праздники?

Во время майских каникул все медучреждения столицы республики будут работать по дежурному расписанию. Для бесперебойной работы по своевременному оказанию медицинской помощи, ста известен специальный режим работы в выходные дни.

29 апреля, с 1 мая по 5 мая, с 9 мая по 12 мая 2019 года приём участковых врачей терапевтов, педиатров, врачей общей практики, в том числе приём вызовов на дом — с 9.00 до 15.00 часов.

3 и 11 мая 2019 года приём врачей-специалистов, врачебных комиссий, женских консультаций, диагностических служб и клинико-диагностических лабораторий — с 09.00 до 15.00 часов.

Приём дежурных врачей стоматологов в выходные и праздничные дни ежедневно с 09.00 до 15.00 часов в Якутском специализированном стоматологическом центре по адресу ул. Ф. Попова, д.16.

Работа процедурных и перевязочных кабинетов в праздничные дни будет обеспечена в соответствии с графиком работы медицинской организации.