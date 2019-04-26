2019-04-26T09:43:04+03:00
Общество

Как будут работать поликлиники в майские праздники?

Сообщает Минздрав Якутии
Ольга Донская
Поделиться:
Стоматологи также будут работать.Стоматологи также будут работать.
Изменить размер текста:

Во время майских каникул все медучреждения столицы республики будут работать по дежурному расписанию. Для бесперебойной работы по своевременному оказанию медицинской помощи, ста известен специальный режим работы в выходные дни.

29 апреля, с 1 мая по 5 мая, с 9 мая по 12 мая 2019 года приём участковых врачей терапевтов, педиатров, врачей общей практики, в том числе приём вызовов на дом — с 9.00 до 15.00 часов.

3 и 11 мая 2019 года приём врачей-специалистов, врачебных комиссий, женских консультаций, диагностических служб и клинико-диагностических лабораторий — с 09.00 до 15.00 часов.

Приём дежурных врачей стоматологов в выходные и праздничные дни ежедневно с 09.00 до 15.00 часов в Якутском специализированном стоматологическом центре по адресу ул. Ф. Попова, д.16.

Работа процедурных и перевязочных кабинетов в праздничные дни будет обеспечена в соответствии с графиком работы медицинской организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Новости 24
Труднодоступные населенные пункты Якутии обеспечены углем на 100%
Фотофакт: забита первая стая Жатайской судоверфи
С 1 мая ворота распахнет стадион «Туймаада»: горожане смогут бегать бесплатно
В Якутске грабитель дергал ручки дверей, чтобы узнать какая открыта
Александр Ким-Кимэн снова утвержден на должность председателя Конституционного суда Якутии
26 уголовных дел по незаконной вырубке леса заведено в Якутии
Ушли, но пообещали вернуться: вымогатели забрали 50 тысяч рублей у командированных в Якутию
В Якутии готовятся к паводку
В поединке UFC впервые выступит якутянин
В Якутии посадят отца-изверга
Диктант Победы от «Единой России» в Якутии
В Якутии хотят создать два крупных научных центра
Назначен гендиректор Службы государственного заказчика Якутии
Якутянка порезала своего сожителя
Якутский борец получил звание мастера спорта международного класса
20% населения Якутии живут за чертой бедности
Зэки хотели получить недозволенное, но не вышло: 8 человек задержаны за переброс вещей в якутскую колонию
Первые лебеди-кликуны уже прилетели в Якутию
Бывший глава Тикси раздавал своим родственникам квартиры
В Якутске залатают ямы на дорогах
В правительстве Якутии обсудили улучшение качества жизни стариков
В майские праздники в Якутии усилят патрулирование лесов
Якутянам, ухаживающим за пожилыми, увеличат размер пособий
В четверг в Якутске ожидается +9°С
Глава Якутии отчитается об итогах 2018 года
Театр одного актера: злоумышленник притворился другом потерпевшего и украл вещи
Фотофакт: Ил Дархан замечен в московском метро
Юрий Дудь снял документальный фильм о Колыме и Якутии