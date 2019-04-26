Задай свой вопрос Ил Дархану в прямом эфире

Сегодня, 26 апреля, на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим», а также на телеканале «Россия 24» и радиоканале «Радио России» состоится «Прямая линия с Айсеном Николаевым».

Глава республики ответит на вопросы якутян, обсудит актуальные темы и решения по оперативным и проблемным вопросам во всех сферах жизни и выскажет свое мнение по стратегическим направлениям развития Якутии.

Задать вопрос Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону, также вопросы можно задать, отправив их на электронный адрес voprosglave@sakha.gov.ru. Просьба указать фамилию, имя, отчество и контактные данные.

Начало трансляции в 19.00 по якутскому времени.