2019-04-26T04:19:18+03:00
Общество

Якутская судоверфь даст 700 рабочих мест

Стройка будет закончена к концу 2021 года
Ольга Донская
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Бюджет выделит 4 млрд рублей на реализацию проекта.Бюджет выделит 4 млрд рублей на реализацию проекта.
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Сегодня, ко Дню республики торжественно установят первую сваю Жатайской судоверфи. Участие в мероприятии примут министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава республики Айсен Николаев.

Строительство Жатайской судоверфи планируется завершить к концу 2021 года. Она даст новую жизнь поселку речников, обеспечит бесперебойные грузоперевозки внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне РФ, в том числе через Северный морской путь и даст около 700 рабочих мест.

Реализация проекта позволит строить до 10 судов речного класса, проводить модернизацию 6 судов и утилизацию 2 судов в год. На строительство судоверфи будет выделено более 4 млрд 106 млн рублей.

Сегодня руководство республики работает над включением территории Жатайской судоверфи в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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