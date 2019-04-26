Якутская судоверфь даст 700 рабочих мест

Сегодня, ко Дню республики торжественно установят первую сваю Жатайской судоверфи. Участие в мероприятии примут министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава республики Айсен Николаев.

Строительство Жатайской судоверфи планируется завершить к концу 2021 года. Она даст новую жизнь поселку речников, обеспечит бесперебойные грузоперевозки внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне РФ, в том числе через Северный морской путь и даст около 700 рабочих мест.

Реализация проекта позволит строить до 10 судов речного класса, проводить модернизацию 6 судов и утилизацию 2 судов в год. На строительство судоверфи будет выделено более 4 млрд 106 млн рублей.

Сегодня руководство республики работает над включением территории Жатайской судоверфи в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы».