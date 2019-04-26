Чиновник в Якутии получил взятку за покровительство: сейчас он в изоляторе

Первый заместитель главы Намского района Якутии Николай Соловьев задержан по подозрению в получении крупной взятки с вымогательством. Он работал не один: деньги перечислялись на счет водителя одного из предприятий района.

По данным следствия, в декабре 2017 года администрация Арбынского наслега Намского района в лице подозреваемого, и ООО заключили контракт на строительство монументов в сквере Победы в селе Сыгыннах на 1 миллион 312 тысяч рублей. На расчетный счет предприятия в декабре 2017 и 2018 годов были перечислены денежные средства по муниципальному контракту.

После поступления денег подозреваемый потребовал у руководителя организации взятку в размере 300 тысяч рублей за общее покровительство в будущем. Чтобы не испортить отношения с главой, директор ООО перевел сумму поменьше: 200 тысяч рублей. Подельник обналичил деньги и отдал их главе, который потратил все на себя.

Оба подозреваемых в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.