2019-04-26T03:34:11+03:00
Происшествия

Чиновник в Якутии получил взятку за покровительство: сейчас он в изоляторе

Мужчина работал не один – также задержан подельник
Ольга Донская
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Деньги были переведены на счет подельника.Деньги были переведены на счет подельника.
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Первый заместитель главы Намского района Якутии Николай Соловьев задержан по подозрению в получении крупной взятки с вымогательством. Он работал не один: деньги перечислялись на счет водителя одного из предприятий района.

По данным следствия, в декабре 2017 года администрация Арбынского наслега Намского района в лице подозреваемого, и ООО заключили контракт на строительство монументов в сквере Победы в селе Сыгыннах на 1 миллион 312 тысяч рублей. На расчетный счет предприятия в декабре 2017 и 2018 годов были перечислены денежные средства по муниципальному контракту.

После поступления денег подозреваемый потребовал у руководителя организации взятку в размере 300 тысяч рублей за общее покровительство в будущем. Чтобы не испортить отношения с главой, директор ООО перевел сумму поменьше: 200 тысяч рублей. Подельник обналичил деньги и отдал их главе, который потратил все на себя.

Оба подозреваемых в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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