Можно ли производить в Якутии экологичную бытовую химию?

Журналист КП в Якутии побывала там, где рождаются идеи. История научно-производственной компании «Арктик Хемистри» началась 5 лет назад в обыкновенном ангаре. Сейчас на счету предприятия 111 тонн проданной продукции в год.

Основатель и руководитель стартапа Михаил Красильников – на все руки мастер: учился на педагога, переводчика, сварщика и даже огранщика. А нашел себя в создании моющих средств – притом, что в школе совершенно не дружил с химией. Отсутствие профильного образования не помешало Михаилу стать главным технологом и генератором идей и первым запустить в Якутии столь редкий тип производства.

Как автошампуни стали…разноцветными

В 2014 году, имея в активе пустующий ангар, Михаил задумался: «Сдать в аренду, как все, или начать свое дело?». Он решил рискнуть. Первым шагом стало изучение рынка – после долгих поисков выбор пал на приобретение франшизы производства автомобильных шампуней. Головной офис компании находился в Татарстане, и на тот момент они были лучшими на рынке. Так «Арктик хемистри» первыми в Якутии начали собственное производство моющих средств под торговой маркой «Klere».

Производственные компании, работавшие в республике в конце 90-х, нещадно разбавляли свои продукты. В то время не было и речи о приобретении сырья, страна была занята восстановлением после развала СССР. Кроме того, автомобильные шампуни – узкий сегмент рынка. А учитывая климатические особенности Якутии – вдвойне: зимой начинался застой, потому что количество машин сокращалось, и их практически никто не мыл.

Новый виток развития компании связан с «Технопарком Якутия». К тому времени «Арктик Хемистри» влилась в ряды его резидентов, переросла купленную франшизу и ушла в самостоятельное плавание.

В 2015 году на предприятии освоили производство других видов бытовой химии. С тех пор новинки выходят регулярно, а в каждом сегменте уже появились свои «любимчики». Так, автомобильные шампуни стали…разноцветными: из будничного белого пена окрасилась в розовый, салатовый, бирюзовый и другие цвета. Эту фишку «переняла» еще одна компания, работающая в стране, но якутяне предлагают более широкую цветовую гамму. На волне популярности товара готовится к выпуску в производство суперновинка – пена черного цвета.

Руководитель стратапа Михаил Красильников.Фото: Социальные сети

Дешевле – не значит хуже

«Арктик Хемистри», в штате которой сегодня семеро сотрудников, ломает стереотип «цена-качество».

- Так как бытовая химия в основном состоит из воды, у нас есть преимущество – мы живем в Якутии, где воды много. А раз основной ингредиент не нужно привозить, можно сосредоточиться на повышении качественных показателей, а цену не завышать, - отмечает Михаил.

«Арктик хемистри» снабжает моющими средствами крупные компании, в основном, из сферы общественного питания. В ассортименте есть аналог известного средства «шуманит», который отлично справляется с самыми трудными загрязнениями и стоит всего 1100 рублей за пять литров. В отличие от оригинала, стоимость которого – от 600 до 800 рублей за поллитра.

- К сожалению, купить нашу бытовую химию в обычном магазине пока не получится. Как производители мы хороши, а в плане распространения есть чему поучиться. Пока переговоры с крупными торговыми компаниями ни к чему не привели, но мы всегда готовы к диалогу. Кроме того, сейчас готовится к выпуску линейка моющих средств специально для Якутии, которую мы разрабатываем с конца прошлого года. Вскоре на прилавках появится новый бренд национальной бытовой химии для обычных потребителей, - говорит Михаил.

Экологичность прежде всего

В планах у молодого предприятия – создание сухих моющих средств: порошков и мыла. После открытия переправы для «Арктик хемистри» доставят новое оборудование, и работа закипит.

Михаил – патриот родной республики и, несмотря на «клеймо» бизнесмена, не ищет во всем только выгоду. Не менее важна и экологичность продукта.

- Мы хотим поменять привычки людей. В некоторые порошки добавлены фосфаты, которые очень хорошо чистят и отмывают, но очень вредны для экологии. В Европе этот компонент запрещен почти 10 лет, ведь если слить бытовые отходы (в том числе воду после стирки) в водоем, он превратится в болото. Я – якутянин, и не могу позволить себе загрязнять нашу природу, - отмечает руководитель компании.

«Арктик хемистри» заменяет фосфаты на более дорогие и экологичные аналоги, которые используются в Европе, с теми же свойствами. В будущем планируется начать производство порционных моющих средств в растворимой упаковке и поставка их в крупные учреждения по всей республике. Они будут дороже обычных, но это будет маленький-большой шаг в сохранении экологии Якутии.