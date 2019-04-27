«Не на словах, а на бумаге»: проект моста через Лену прошел ряд согласований на федеральном уровне

Проект моста через Лену прошел ряд согласований на федеральном уровне. Об этом сообщил Айсен Николаев, отвечая на вопрос зрителя в прямом телеэфире.

Глава республики отметил, что на федеральном уровне согласование проекта в черновом варианте близится к завершению. Первые результаты работы появятся к осени текущего года.

Этим вопросом занимается проектная команда под руководством заместителя председателя Правительства республики Кирилла Бычкова. «Отраслевые министерства РФ между собой уже договорились, проект в черновом варианте близится к завершению, уже имеется ряд согласований, причем не на словах, а на бумаге», - подчеркнул Айсен Николаев.

Большое внимание уделяется вопросам, связанным с экономическим обоснованием реализации проекта, которые ранее не учитывались. «Строительство мостового перехода через Лену позволит снизить затраты на северный завоз, увеличить грузооборот, освоение месторождений пойдет более быстрыми темпами, появятся новые производства», - отметил глава республики.

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