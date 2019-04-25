Куда сходить на Первомай в Якутске?

Куда можно сходить в День труда 1 мая в Якутске?

Накануне парада и мероприятий, на улицах города пройдет субботник.

1 мая с 9 утра на площади Орджоникидзе и проспекте Ленина развернется праздничная торговля, а в 11 утра начнется демонстрация трудовых коллективов «Мир, труд, май!».

На площади дружбы народов в полдень все желающие смогут встать в праздничный Осуохай, а родителям с детишками можно будет отправиться в городской парк культуры и отдыха, где их будет ждать развлекательная программа.

С 14.00 часов на главной площади столицы – Ленина, начнется масштабная концертная программа самодеятельных коллективов, танцевальных ансамблей и артистов театра эстрады.

Также параллельно с концертом пройдет выставка детских рисунков.