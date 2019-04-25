2019-04-25T09:22:19+03:00
Общество

Куда сходить на Первомай в Якутске?

Программа мероприятий
Ольга Донская
Поделиться:
Помимо парада в городе пройдут концерт, выставки и много другое.Помимо парада в городе пройдут концерт, выставки и много другое.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Куда можно сходить в День труда 1 мая в Якутске?

Накануне парада и мероприятий, на улицах города пройдет субботник.

1 мая с 9 утра на площади Орджоникидзе и проспекте Ленина развернется праздничная торговля, а в 11 утра начнется демонстрация трудовых коллективов «Мир, труд, май!».

На площади дружбы народов в полдень все желающие смогут встать в праздничный Осуохай, а родителям с детишками можно будет отправиться в городской парк культуры и отдыха, где их будет ждать развлекательная программа.

С 14.00 часов на главной площади столицы – Ленина, начнется масштабная концертная программа самодеятельных коллективов, танцевальных ансамблей и артистов театра эстрады.

Также параллельно с концертом пройдет выставка детских рисунков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
Новости 24
В поединке UFC впервые выступит якутянин
В Якутии посадят отца-изверга
Диктант Победы от «Единой России» в Якутии
В Якутии хотят создать два крупных научных центра
Назначен гендиректор Службы государственного заказчика Якутии
Якутянка порезала своего сожителя
Якутский борец получил звание мастера спорта международного класса
20% населения Якутии живут за чертой бедности
Зэки хотели получить недозволенное, но не вышло: 8 человек задержаны за переброс вещей в якутскую колонию
Первые лебеди-кликуны уже прилетели в Якутию
Бывший глава Тикси раздавал своим родственникам квартиры
В Якутске залатают ямы на дорогах
В правительстве Якутии обсудили улучшение качества жизни стариков
В майские праздники в Якутии усилят патрулирование лесов
Якутянам, ухаживающим за пожилыми, увеличат размер пособий
В четверг в Якутске ожидается +9°С
Глава Якутии отчитается об итогах 2018 года
Театр одного актера: злоумышленник притворился другом потерпевшего и украл вещи
Фотофакт: Ил Дархан замечен в московском метро
Юрий Дудь снял документальный фильм о Колыме и Якутии