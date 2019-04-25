2019-04-25T07:02:26+03:00
Происшествия

Встретились два одиночества: в Якутске лоб в лоб столкнулись мотоциклисты

У обоих водителей нет прав, один из них был пьян
Ольга Донская
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Мотоциклы были без регистрационных знаков.Мотоциклы были без регистрационных знаков.
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Однажды вечером, в якутском селе Чурапча, 20-летний парень выпил пива с друзьями и сел за руль мотоцикла «Regulmoto». Немного проехав он совершил лобовое столкновение с другим мотоциклистом – 27-летним мужчиной.

Оба участника ДТП получили травмы, один из них отправился в больницу со сломанной челюстью. Как выяснилось, ни у одного из водителей нет прав на вождение мотоцикла, также у двух транспортных средств отсутствовали регистрационные знаки. Мотоцикл «Regulmoto» используется без надлежащих документов.

В момент столкновения мужчины были без шлема. У первого мотоциклиста медосвидетельствование показало опьянение с результатом 0,77 мг/л, второй был трезв.

Госавтоинспекция напоминает, что любым видом транспортного средства необходимо управлять только при наличии водительского удостоверения, будучи трезвым. Потому что нужно помнить об ответственности, которую берете на себя, садясь за руль в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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