Запущен региональный проект по переселению из аварийного жилья в Якутии

Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был

Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?