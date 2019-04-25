Запущен региональный проект по переселению из аварийного жилья в Якутии
В честь этого была заложена капсула, символизирующая начало строительства жилого комплекса
:0 тысяч человек должны сменить жилье.
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24 апреля в Якутске на территории 112 квартала была заложена капсула, символизирующая начало исполнения регионального проекта по переселению из аварийного жилья.
Комплексная застройка районов позволит перейти к качественному формированию городской среды всей Якутии. Более 60 тысяч жителей республики переедут в благоустроенные, комфортные дома.
Также был подписан договор между республикой и Государственной корпорацией – Фондом по реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU