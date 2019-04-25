2019-04-25T04:52:15+03:00
Общество

Запущен региональный проект по переселению из аварийного жилья в Якутии

В честь этого была заложена капсула, символизирующая начало строительства жилого комплекса
Ольга Донская
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:0 тысяч человек должны сменить жилье.:0 тысяч человек должны сменить жилье.
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24 апреля в Якутске на территории 112 квартала была заложена капсула, символизирующая начало исполнения регионального проекта по переселению из аварийного жилья.

Комплексная застройка районов позволит перейти к качественному формированию городской среды всей Якутии. Более 60 тысяч жителей республики переедут в благоустроенные, комфортные дома.

Также был подписан договор между республикой и Государственной корпорацией – Фондом по реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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