Якутский депутат потребовал у мэрии дачный участок

Якутский депутат «Справедливой России» Софрон Афанасьев написал заявление в администрацию Якутска, сообщило News.ykt. Заявление не простое, а о предоставлении земельного участка ему и его семье.

Почему именно ему?потому что, Софрон Афанасьев является депутатом Госссобрания Якутии, так объяснил сам просящий.

- Я и моя супруга состоим в очереди для выделения земельного участка. Являюсь депутатом Республики Саха (Якутия), ветераном труда. Прошу вас рассмотреть данный вопрос положительно и сообщить, — написано в обращении к мэру города Сардане Авксентьевой. Личное заявление оформлено на официальном бланке местного парламента с исходящим номером.

Заявление депутата.

Журналисты связались с Софроном Афанасьевым. Депутат предложил пообщаться в мессенджере WhatsApp, но вскоре перестал выходить на связь.

Народный избранник работает старшим преподавателем кафедры государственного и муниципального управления Высшей школы инновационного менеджмента при главе Якутии.

Судя по декларациям, Софрону Афанасьеву и его жене принадлежат земельный участок, гараж и три квартиры.