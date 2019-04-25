2019-04-25T06:26:54+03:00
Общество

Якутский депутат потребовал у мэрии дачный участок

При этом на двоих с женой у них есть земельный участок, гараж и три квартиры
Ольга Донская
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Софрон Афанасьев - народный депутат и ветеран труда.Софрон Афанасьев - народный депутат и ветеран труда.
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Якутский депутат «Справедливой России» Софрон Афанасьев написал заявление в администрацию Якутска, сообщило News.ykt. Заявление не простое, а о предоставлении земельного участка ему и его семье.

Почему именно ему?потому что, Софрон Афанасьев является депутатом Госссобрания Якутии, так объяснил сам просящий.

- Я и моя супруга состоим в очереди для выделения земельного участка. Являюсь депутатом Республики Саха (Якутия), ветераном труда. Прошу вас рассмотреть данный вопрос положительно и сообщить, — написано в обращении к мэру города Сардане Авксентьевой. Личное заявление оформлено на официальном бланке местного парламента с исходящим номером.

Заявление депутата.

Заявление депутата.

Журналисты связались с Софроном Афанасьевым. Депутат предложил пообщаться в мессенджере WhatsApp, но вскоре перестал выходить на связь.

Народный избранник работает старшим преподавателем кафедры государственного и муниципального управления Высшей школы инновационного менеджмента при главе Якутии.

Судя по декларациям, Софрону Афанасьеву и его жене принадлежат земельный участок, гараж и три квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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