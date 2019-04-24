2019-04-24T05:34:25+03:00
Общество

Сотрудники полиции Якутска провели обыск в управлении спорта мэрии

Изъяты документы
Ольга Донская
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МВД Якутии выпустит официальную информацию позже.МВД Якутии выпустит официальную информацию позже.
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Как сообщает News.ykt, 23 апреля сотрудники УБЭП МВД по Якутии провели доследственные мероприятия в кабинете руководителя управления физической культуры и спорта администрации Якутска.

Информация подтверждена в пресс-службе мэрии. По предварительным данным, правоохранительные органы начали проверку деятельности управления за 2016-2018 годы. С 2008 года должность начальника структурного подразделения столичной администрации занимает Константин Бурцев. Дозвониться до него не удалось: сотовый телефон отключен, рабочий никто не поднимает.

МВД по Якутии сообщает, что официальная информация будет позже.

Константин Бурцев до трудоустройства в мэрию с 1994 года работал старшим тренером юношеской сборной Якутии. Он первый мастер спорта СССР из сельских боксеров Якутии. Победитель всесоюзных турниров 1979 года в Иркутске, 1981 года в Якутске, чемпион СССР среди сельских спортсменов 1981 года, неоднократный призер турниров ДСО «Урожай», заслуженный тренер, отличник образования Республики Саха (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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