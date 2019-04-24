В Якутии спасли лебедя, отставшего от стаи

На речке Мухтуйка Ленского района Якутии нашли необычную птицу — одинокого лебедя.

Ветеринары осмотрели необычного гостя – состояние удовлетворительное, температура тела в пределах физиологической нормы, на крыльях имеются незначительные ссадины. Лебедю-кликуну примерно 2 года.

В еде прекрасная птица абсолютно не привередлива: ест все, что дают, подпускает к себе людей.

Специалисты решили, что лебедь отстал от стаи, а так как в районе еще держится зима, водоемы замерзшие, птица обессилела в силу молодого возраста.

Кликуна на днях обещает забрать Мирнинский зоопарк «Живые алмазы Якутии».