В Якутии спасли лебедя, отставшего от стаи
На крыльях у птицы замечены ссадины
Ветеринары установили породу птицы - это лебедь кликун
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На речке Мухтуйка Ленского района Якутии нашли необычную птицу — одинокого лебедя.
Ветеринары осмотрели необычного гостя – состояние удовлетворительное, температура тела в пределах физиологической нормы, на крыльях имеются незначительные ссадины. Лебедю-кликуну примерно 2 года.
В еде прекрасная птица абсолютно не привередлива: ест все, что дают, подпускает к себе людей.
Специалисты решили, что лебедь отстал от стаи, а так как в районе еще держится зима, водоемы замерзшие, птица обессилела в силу молодого возраста.
Кликуна на днях обещает забрать Мирнинский зоопарк «Живые алмазы Якутии».
ИСТОЧНИК KP.RU