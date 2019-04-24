2019-04-24T05:16:24+03:00
Дом. Семья

В Якутии спасли лебедя, отставшего от стаи

На крыльях у птицы замечены ссадины
Ольга Донская
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Ветеринары установили породу птицы - это лебедь кликунВетеринары установили породу птицы - это лебедь кликун
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На речке Мухтуйка Ленского района Якутии нашли необычную птицу — одинокого лебедя.

Ветеринары осмотрели необычного гостя – состояние удовлетворительное, температура тела в пределах физиологической нормы, на крыльях имеются незначительные ссадины. Лебедю-кликуну примерно 2 года.

В еде прекрасная птица абсолютно не привередлива: ест все, что дают, подпускает к себе людей.

Специалисты решили, что лебедь отстал от стаи, а так как в районе еще держится зима, водоемы замерзшие, птица обессилела в силу молодого возраста.

Кликуна на днях обещает забрать Мирнинский зоопарк «Живые алмазы Якутии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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