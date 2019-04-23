2019-04-23T05:41:15+03:00
Общество

Якутия получит 312 миллионов рублей на субсидированные авиаперевозки

Всего на весь Дальний Восток выделено 2,8 млрд рублей
Ольга Донская
Поделиться:
По всей России было выделено почти 4 млрд рублей на авиаперевозки.По всей России было выделено почти 4 млрд рублей на авиаперевозки.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Резервный фонд правительства России выделил 2,8 млрд рублей авиакомпаниям для субсидированных перелетов из Дальнего Востока и обратно. Якутия получила 312 миллионов рублей.

Выделенные средства доведены до авиакомпаний. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока.

Субсидии предназначены для граждан РФ до 23 лет и старше 60 лет (для женщин 55 лет), инвалидов и их сопровождающих и многодетные семьи.

В 2019 году на выплаты авиакомпаниям из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены для субсидирования полетов по дальневосточным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутии любовник обокрал свою пассию
Нарушителей правил пожарной безопасности оштрафовали на 1,4 млн рублей
Спасатели Якутии напоминают о закрытии ледовых переправ
В Якутии грузовик опрокинулся на бок при спуске с горы
В Якутии рудник «Айхал» проработает на 10 лет дольше
Улицы Якутска вышли убирать более полутора тысяч человек
Три золота по джиу-джитсу завоевал якутский спортсмен
Якутянка прогуляла 80 000 рублей, которые украла у бывшего свекра
В Якутии примут меры по сохранению стерхов
От миллиарда до нуля: сколько заработали депутаты Якутии за 2018 год
В Якутии прошли вакцинацию 135 тысяч оленей
Более тысячи любителей книг собрались на «Библионочи» в Якутске
В Якутске один водитель врезался в фонарный столб, а другой опрокинул Лексус
Якутянка, уличив мужа в измене, пырнула его ножом в живот
Зампред правительства Якутии расскажет о нацпроекте «Демография»
17 человек получили пятерку на якутском «Тотальном диктанте»
Якутские спасатели уберегли ребенка от ожогов: мальчик засунул руку в радиатор
Якутские старшеклассники стали призерами Всесибирской олимпиады