Якутия получит 312 миллионов рублей на субсидированные авиаперевозки

Резервный фонд правительства России выделил 2,8 млрд рублей авиакомпаниям для субсидированных перелетов из Дальнего Востока и обратно. Якутия получила 312 миллионов рублей.

Выделенные средства доведены до авиакомпаний. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока.

Субсидии предназначены для граждан РФ до 23 лет и старше 60 лет (для женщин 55 лет), инвалидов и их сопровождающих и многодетные семьи.

В 2019 году на выплаты авиакомпаниям из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены для субсидирования полетов по дальневосточным направлениям.