У Якутска свой путь: в столице республики прошел первый форум маркетинга

21 апреля в столице республики прошел первый Якутский форум маркетинга. Начинающие предприниматели, рекламщики, SMM-специалисты и пиарщики собрались вместе, чтобы получить ответы на свои вопросы от успешных предпринимателей России и республики.

Почему в Якутске «не заходят» франшизы?

Многие спикеры в своих выступлениях отмечали феномен Якутска – в столице республики «выстреливают» и успешно работают те площадки и виды рекламы, которые «не заходят» в Москве и Санкт-Петербурге. И наоборот.

К примеру, в нашем городе лучшая площадка для продвижения своего бренда – это Инстаграм. При этом якутяне почти забыли о существовании соцсети «Одноклассники», тогда как жители центральной России ею активно пользуются. А вот с «ВКонтакте» все не так однозначно. На сегодняшний день своя страничка здесь есть у более чем 570 тысяч жителей республики. Активно пользуются соцсетью меньше половины, 217 тысяч человек, более 140 тысяч из них – жители Якутска. Поэтому полностью сбрасывать эту площадку со счетов не стоит, несмотря на то, что на протяжении последних лет она теряет популярность у якутян.

Как отметил совладелец консалтингового центра «Фокус» Джулустан Иванов, этот же феномен стал одной из причин того, что в Якутске плохо «заходят» франшизы. Вкусы и потребности клиентов постоянно меняются, они требовательны и все время хотят чего-то новенького. А высокую популярность Инстаграм в республике он объясняет тем, что эта соцсеть ближе всего самому многочисленному и социально-активному поколению в возрасте от 27 до 34 лет.

Как заполучить собственный «Первый канал»?

Неудивительно, что большой блок тем форума был посвящен SMM. Здесь спикеры выделили несколько основных принципов: делай качественный контент; знай свою аудиторию и общайся с ней; не бойся пробовать новое; будь полезен и честен со своими читателями.

Самые известные вайнеры Якутии свой первый фильм раскрутили только через Инстаграм.Фото: Социальные сети

Если театр начинается с вешалки, то профиль в соцсети – с шапки: сразу должно быть понятно, кто ты и что можешь предложить. Хороша, грамотная, интересная страничка в Инстаграм, оформленная в едином стиле, вполне может стать вашим главным каналом продаж. Главное – правильно подать себя, рассказывать не только о ценности своих услуг, но и о личном, привлекать красивыми фото или видео, рассказывать что-то и вовлекать людей в обсуждение. Так профиль в соцсети сможет стать вашим собственным «Первым каналом».

А еще всегда отвечайте на комментарии, даже негативные – так вы покажете ответственность, сможете увидеть свои слабые места и сделать выводы. Время продаж в лоб в прошлом – люди ценят искренность и открытость. Пост с рассказом о проблеме и поиске выхода из сложившейся ситуации выделит вас из толпы и сделает ближе к читателю.

Люди доверяют людям

Хэдлайнер форума, основатель московского SMM-агентства "YDigital" Виталий Крюков рассказал о геймификации - способе играючи заработать деньги в соцсетях. А маркетолог Дмитрий Раскопов посоветовал начинающим предпринимателям не скупиться на эмоции. По его мнению, их недостаток и становится причиной низких продаж. А чтобы люди тебе поверили, нужно самому верить в свой продукт или идею. Если можешь говорить о своем бизнесе часами и все вокруг знают, чем ты занимаешься, – ты на верном пути.

В этом плане крайне важна работа с персоналом – нужно подбирать в команду близких по духу людей, которые будут верить в дело так же, как ты. Сейчас человеку важно не просто получить хороший, качественный продукт, но и положительные эмоции – тогда он обязательно вернется.

Делая рекламу, важно знать свою целевую аудиторию – что интересно людям, чем они дышат, что любят. У каждого товара или услуги есть ключевые задачи – именно их нужно выносить на первый план. Важны детали и не забывайте – люди доверяют людям. Каким бы хорошим, красивым, полезным не был ваш продукт, лучше, если об этом человеку расскажет кто-то другой. Даже если это будет просто фото в профиле.

Организаторы мероприятия – рекламное агентство «Трюк» - сделали все возможное, чтобы интересно было всем. Формат мероприятия располагал не только к вниманию мудрости выступавших, но и к активному общению с другими участниками форума и полезным знакомствам.

«Иди и делай» - это, пожалуй, главный совет, который получили участники форума. Так или иначе эта мысль прозвучала у всех выступавших: если у тебя есть идея – воплощай ее. Делай для этого всё, что можешь, пробуй, иди вперед и не слушай тех, кто говорит, что у тебя ничего не получится. Старая добрая мудрость «под лежачий камень вода не течет» актуальна и в 21 веке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Бабушкин подгон": бабушки из Якутска снялись в креативной фотосессии

Звездами небанальной рекламы стали постояльцы домов-интернатов (ПОДРОБНОСТИ)