Клонирование древнего жеребенка: миф или реальность?

В Северо-Восточном федеральном университете международная команда ученых ищет активные клетки древнего жеребенка, для дальнейшего клонирования. Двухнедельное животное жило на просторах Якутии 42 тысячи лет назад.

Жеребенок – сенсационная находка последних лет, потому что его сохранность поражает воображение ученых: у него сохранилась жидкая кровь и даже…моча.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины Медицинского института СВФУ Дарима Гармаева отмечает, что о результатах гистологического исследования говорить пока рано.

- В настоящее время идет пробоподготовка изъятого материала. Хотела бы также отметить, что действительно, визуально сохранность данного древнего объекта уникальна. Анатомически сохранены практически все внутренние органы, но результаты морфологического исследования покажут степень сохранности архитектоники тканей и клеток в условиях вечной мерзлоты. Надо понимать, что изучение и оценка сохранности клеточно-тканевых структур древних животных из вечной мерзлоты необходимы для развития технологий криоконсервации целых органов, –сказала она.

Всю значимость исследования понимают и корейские ученые, которые плотно сотрудничают с СВФУ. Представитель фонда SOOAM Сон Ён Бом считает, что если с клонированием человека встают вопросы этического характера, то с клонированием животных их нет. Он считает, что в будущем техника будет совершенствоваться, и можно будет создавать химер животных. (Химера — организм, состоящий из генетически разнородных клеток). Это будет важно для исследования болезней животных и человека.

Договор о научном сотрудничестве по проекту «Возрождение мамонта и других ископаемых животных», СВФУ и Sooam заключили 23 сентября 2012 года.