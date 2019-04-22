2019-04-22T06:45:20+03:00
Происшествия

ФСБ Якутии задержали хакеров

Товары в интернет-магазинах злоумышленники оплачивали чужими картами
Ольга Донская
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Преступники прошли специальные курсы.Преступники прошли специальные курсы.
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Сотрудники ФСБ Якутии и отдела «К» МВД республики задержали хакеров, причастных к незаконному обороту средств платежей. Ими оказались два жителя Нерюнгри.

Мужчины приобретали товары в интернет-магазинах с использованием реквизитов чужих банковских карт. По данным пресс-службы ФСБ республики, обвиняемые специально прошли обучение в тематических группах и освоили программы для сокрытия преступных действий.

Мошенников, ворующих деньги с карт, называют кардеры. Они собирают информацию обманным путем: похищают номера платежных карт, узнают срок их действия, PIN и CVV коды. Затем обналичивают деньги или совершают покупки через интернет-магазины.

Оба злоумышленника стали фигурантами уголовного дела. За неправомерный оборот средств платежей им "светит" принудительные работы на срок до пяти лет либо до шести лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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