В школу на снегоходе: в Якутии 9-летняя девочка получила перелом позвоночника

В поселке Юрюнг-Хая Анабарского района Якутии снегоход врезался в металлический столб уличного освещения. ДТП произошло утром 16 апреля.

Как выяснилось, 9-летняя внучка попросила бабушку отвезти ее в школу на снегоходе «Ямаха-ВК». Женщина согласилась несмотря на то, что у нее нет водительского удостоверения нужной категории.

По пути у транспортного средства сломался карбюратор. Во время езды задним ходом «Ямаха» врезалась в столб. Удар пришелся на заднюю часть снегохода, где и сидела маленькая пассажирка.

Девочка ударилась спиной о поперечную перекладину металлического ограждения и получила серьезные повреждения: перелом позвоночника и травмы головы. В скором времени ребенка санрейсом доставят в Якутск.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, в момент ДТП сидевшая за рулем снегохода женщина была трезва.