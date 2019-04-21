Три мира - три сцены: балет Эммы Хасимото

Удивительна судьба человека! Сначала ты живешь в Туркмении, преподаешь в королевском театре «Ковент-Гарден», потом переезжаешь с мужем в Японию, а затем учишь детей балету в холодной Якутии.

Директор Международной балетной академии Японии Эмма Хасимото – о жизни на три страны и искусстве, которое раздвигает границы.

Из Туркмении с любовью

Эмма Пряничникова родилась в Туркменистане, на берегу Каспийского моря. Ее отец был нефтяником, и в силу специфики его работы семья часто переезжала.

Балетная жизнь девочки началась в Ташкенте, а продолжилась в Москве. Эмма училась у именитых педагогов русской школы: Натальи Молотовой, Марины Семеновой и Петра Пестова.

- Балет – это то, что я полюбила еще в раннем детстве, всей душой и сердцем, и смогла пронести эту любовь через всю жизнь. Всегда хотела всего и сразу, и знала, что сцена – это не навсегда. Поэтому после окончания танцевальной карьеры с головой ушла в преподавательскую деятельность, - говорит Эмма Алексеевна.

Ее педагогический путь начался в главном театре страны – Большом, а продолжился в английском королевском балете Ковент-Гардена. Сотрудничество с Англией продлилось 18 лет: она вела классы, читала лекции педагогам, готовила артистов к конкурсам. Сегодня ученики английской школы балета учатся по упорядоченной методике Эммы Хасимото.

Так же, с преподавания и постановки танцев, началось и сотрудничество с Японией. Ее усилиями классические «Шопениана» и «Гаянэ» осели на сцене Страны восходящего солнца, а концертная программа в Токио обновлялась каждый год.

«Mitsubishi» и… балетный станок

Несколько лет Эмма разрывалась на три страны – между Англией, Японией и Россией. Толчком к переезду в Страну восходящего солнца стала любовь.

Своего будущего мужа Юкихиде Хасимото Эмма встретила в Москве. Сотрудник одной из крупнейших японских компаний - «Mitsubishi» - приехал в столицу России по работе. А еще он оказался большим поклонником искусства, и вечерами брал уроки классического танца.

Красивый балетный роман закончился свадьбой. У Эммы и Юкихиде родились две дочери, сейчас подрастают две внучки. И все они посвятили себя сцене и искусству.

Внучка Эммы - Сара Франсис, также пошла по балетной стезе.

Как оказалось, профессиональной балетной школы в Японии до сих пор нет – все балетные труппы и театры живут за счет поддержки частных спонсоров. Несмотря на то, что их ученики регулярно участвуют в международных конкурсах и фестивалях, они не выдают дипломов, и официальной профессии «артист балета» там нет. Зато есть многочисленные кружки и клубы, где каждый, кому это по карману, может примерить балетную пачку и встать к станку. Занятия там проводятся раз в неделю, и это, конечно, минус – нужного прогресса с такой периодичностью не достичь.

Поэтому Эмма Хасимото решила открыть собственную школу. Так в 2004 году в Токио появилась Международная академия балета. Первые шаги давались с трудом: аренда залов стоило очень дорого, так как подходящих зданий в Японии практически нет. Страна очень маленькая, и дома у них самых разных форм. Найти обыкновенный прямоугольный зал – целая проблема.

На поиски подходящего ушел целый год, и идея открытия балетной школы с русскими традициями уже стала казаться Эмме утопией. Спасла поддержка мужа, который всегда был рядом.

В итоге общими усилиями подходящее помещение было найдено. Правда, его состояние было весьма далеко от идеала – в заброшенном, грязном, хоть и большом помещении по полу бегали мыши.

На реставрацию ушло много времени, сил и средств, но в итоге зал стало не узнать. Постепенно набрались группы, и работа закипела.

В Японии балет – дорогое удовольствие. Эмма хотела стереть эту грань и учить талантливых детей из любых семей. Бывало, приходилось работать бесплатно, но это того стоило. Сегодня ученики Международной академии балета разлетелись по всему миру: кто-то танцует в Америке, кто-то оттачивает свое мастерство в Вене и России, а одна из учениц блистала на сцене легендарного итальянского театра «Ла Скала».

Три мира балета и Якутия, хранящая традиции

По словам Эммы Алексеевны, балет во всем мире одинаков, но везде все по-разному. В России учат жестче: часто ругают и считают, что такой подход закаляет характер. В Англии, наоборот, хвалят всех, всегда и везде, даже когда ребенок делает что-то из рук вон плохо.

По мнению Эммы Хасимото, у обоих подходов есть свои минусы. С одной стороны, где один закалится, другой сломается. Но и постоянное восхваление не делает ребенка лучше. Для всего нужен баланс. Главное – уважать детей и учить их так, чтобы они поверили в себя.

В 2018 году ученица Эммы Хасимото, 12-летняя Кигава Рейка, приняла участие в международном конкурсе «Орлеу» в Алма-Ате и была отмечена дипломом «Юный талант». Именно там Эмма узнала о Якутской балетной школе имени Аксиньи и Натальи Посельских. Так началось сотрудничество Страны восходящего солнца с далекой Якутией.

В апреле 2019 года Эмма Хасимото и Кигава Рейка приехали в Якутск. Девочка приняла участие в спектакле Якутской балетной школы «Снежная королева», а педагог дала серию мастер-классов.

С ученицей Кигава Рейка.Фото: Ольга Донская

- Якутская школа замечательная, здесь сохранены все традиции русской школы балета и этикет. Дети чудесные: воспитанные, дружелюбные. Нам настолько все понравилось, что Рейка-тян захотела учиться в Якутии. Условия для детей тут созданы идеальные, чистота и порядок. Мы бы хотели приехать сюда снова и продолжить совместную работу, - говорит Эмма Алексеевна.

Японию, как признается педагог, она ещё до конца не узнала, хотя живет там с 90-х годов. Страна очень закрыта для эмигрантов. Эмма Хасимото понимает, что идти в чужой монастырь со своим уставом – ошибка. Можно предложить что-то свое, но изменить систему не получится. Поэтому Международная академия балета в Токио стоит немного особняком, но и свои плюсы в этом есть – в частности, свобода выбора и творчества. Зато она собственном примере убедилась, что балет раздвигает границы, и ему не нужен переводчик.

КСТАТИ

Три года на книгу

Эмма Хасимото выпустила книгу «Методика русского балета», которую одобрила директор Московской государственной академии хореографии Софья Головкина.

Издание вышло в свет в престижном японском издательстве «Ongaku no». На подготовку и выпуск книги ушло три года.