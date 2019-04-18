2019-04-18T07:44:11+03:00
Общество

Многодетным семьям Якутии будут выплачивать почти 17 000 рублей ежемесячно

Право на дополнительные выплаты имеют россияне, постоянно проживающие на территории Якутии не менее 3 лет
Ольга Донская
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Господдержку могут получить те, кто проживает в Якутии не менее трех лет.Господдержку могут получить те, кто проживает в Якутии не менее трех лет.Фото: ЯСИА
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В Якутии многодетные семьи будут получать ежемесячную выплату в размере 16 906 рублей за новорожденного, родившегося в 2019 году.

Право на выплату имеют многодетные семьи, у которых родились третий и последующие дети. Обязательное условие: дети должны родиться после 1 января 2019 года. Это касается и усыновлённых детей: ребёнок, который был усыновлен, также должен быть рождён в 2019 году.

Деньги будут выделены семьям, где средне-душевой доход составляет менее 42 тысяч рулей в месяц на одного человека.

Порядок вступает в силу с 1 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. Право на дополнительные выплаты в связи с рождением или усыновлением детей имеют россияне, постоянно проживающие на территории Якутии не менее трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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