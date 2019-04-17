В Якутске предложили открыть частный вытрезвитель

На заседании координационного совета при главе Якутска был поднят вопрос о создании Центра временного пребывания для лиц в состоянии алкогольного опьянения. С этой инициативой выступило бизнес-сообщество столицы.

Желание открыть вытрезвитель объяснено тем, что именно нетрезвые граждане становятся как преступниками, так и жертвами преступлений. Представители полиции согласились с тем, что наличие вытрезвителя смогло бы существенно снизить преступность в городе.

- Рабочая группа проекта «Трезвый город» готова представить свои наработки по пункту временного пребывания лиц, не требующих оказания медицинской помощи. Мы уже разработали проектно-сметную документацию. Проект является самоокупаемым за счет оказания дополнительных медицинских услуг – таких, как кодирование от алкогольной зависимости, предрейсовый осмотр и другие. Таким образом, мы можем предложить реальный самоокупаемый проект. Прошу поддержать его и рекомендовать Окружной администрации для более детального ознакомления, - сказала предприниматель в области медицины Татьяна Егорова.

По предварительным оценкам, стоимость проекта составляет 18 миллионов рублей. Однако рассчитывать на поддержку республики или города пока сложно.

Как сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева, на федеральном уровне идет подготовка к принятию нормативных актов, которые обяжут содержать такие учреждения муниципалитет. Глава города предложила дождаться этого документа.

Сейчас у администрации нет подходящего помещения, а землю можно будет получить только через торги. После рассмотрения рабочей группе было предложено проработать вопрос более детально, в том числе с точки зрения закона.