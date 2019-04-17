В Якутске каждую неделю специальная комиссия проводит рейды для выявления нелегалов

Межведомственная комиссия по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности и административная комиссия Якутска каждую неделю проводят совместные рейды по выявлению нелегальных предпринимателей.

Под проверку попадают: базы по продаже овощей и фруктов, общепит, торговые точки автозапчастей и автосервисы. Как выяснилось у большинства нет кассовой техники, бланков строгой отчетности, сведений об исполнителях, уголка потребителя и книг отзывов.

В автосервисах самое частое нарушение – это отсутствие прейскуранта и образцов договоров, передаточного транспортного акта, а это прямое нарушение закона "О защите прав потребителей".

Точки общепита грешат тем, что не соблюдают элементарные санитарные правила, продукты хранятся как попало, а работники не имеют медкнижек.

Рейды будут проводиться в течение года, замечено, что после посещения комиссии замечания устраняются максимально быстро, ведь по всем обнаруженным нарушениями в прокуратуру направляются информационные письма для последующей, более полной проверки.