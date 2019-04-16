Дорожный вымогатель: замначальника одного из отделов Управтодор требовал миллион ежегодно

Вымогательство началось еще в 2013 году, когда ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела эксплуатации ГКУ «Управтодор», решил обогатиться за счет индивидуального предпринимателя-субподрядчика.

Обвиняемый требовал у пострадавшего миллион рублей в год, в обмен обещая без лишних вопросов принимать работы и вовремя перечислять предприятию денежные средства. Предприниматель выполнял работы по содержанию автодороги Югоренок-Солнечный в Усть-Майском районе Якутии.

Чтобы получить оплату за проделанную работу, пострадавший был вынужден дать взятку и желая чтобы выполненные работы принимались без промедления, согласился на ежегодный перевод денег.

Рэкэт продолжался с 2013 по 2016 годы: за это время сотрудник Управтодор получил 3 миллиона рублей.

14 апреля 2019 года экс-заместитель задержан по подозрению в совершении преступления и помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение. Сейчас следствие проводит необходимые мероприятия, для сбора всей информации и доказательств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой и сотрудниками УФСБ России по Якутии.