2019-04-16T06:34:39+03:00
Общество

В Якутии 425 молодых семей улучшили жилищные условия

Также, помогли ветеранам и инвалидам
Ольга Донская
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570 детей сирот получили жилье в 2018 году.570 детей сирот получили жилье в 2018 году.
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В 2018 году с помощью государства в республике улучшены жилищные условия 425 молодых семей. Также улучшения коснулись 134 семей ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов, граждан, выезжающие из районов Крайнего Севера и других.

С 2016 года Минстрой обеспечивает жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году на это было выделено более одного млрд рублей, приобретено и построено 570 жилых помещений для детей-сирот.

- С 2016 года срок ожидания в очереди сократился в среднем на два года. Сейчас ведомство вплотную подошли к тому, что гражданин сможет получить жильё на следующий год после получения этого права, — подчеркнул министр строительства Павел Аргунов.

В этом году планируется выделить жилье еще 666 нуждающимся гражданам, специально для этого предусмотрено 1,366 млрд рублей. Еще 334 гражданина будут обеспечены в 2020 году. Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение обеспечить 1600 семьям улучшение жилищных условий при помощи господдержки.

В Якутии самый большой объём аварийного жилищного фонда в стране: до 1 января 2017 года признаны аварийными 3586 многоквартирных домов, в которых проживают 61092 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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