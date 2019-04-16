Выходные дни в честь Дня Якутии

27 апреля — День Республики Саха (Якутия). В этом году праздник выпадает на выходной день — субботу, поэтому его перенесут на 29 апреля.

Это подтверждено законом республики «О дополнительных нерабочих праздничных днях в Якутии» для работников органов государственной власти и государственных учреждений установлен нерабочий праздничный день.

Поэтому те, кто попадает в указанные категории отдыхают с 27 апреля по 29 апреля, 30 апреля — рабочий день.

Эта норма применяется для работников тех организаций, которые работают пять дней в неделю, для работников с шестидневной рабочей неделей правило о переносе не касается, они отдыхают день в день.

Вопросы предоставления нерабочего праздничного дня 27 апреля решаются указанными работодателями самостоятельно.