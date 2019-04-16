2019-04-16T04:02:14+03:00
Происшествия

Овчарки на страже закона: в Якутске собака нашла грабителя

Злоумышленник украл мобильный телефон и скрылся
Ольга Донская
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Фараон поймал след и вывел на дом злоумышленника.Фараон поймал след и вывел на дом злоумышленника.
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На пульт дежурной части отдела полиции Якутска поступило сообщение о краже от 38-летнего мужчины. Потерпевший рассказал полицейским, что к нему на улице подошли трое молодых людей и как по сценарию попросили сигарету. Отказ мужчины вывел парней из себя, и они начали словесную перепалку. Вконец разозлившись, кто-то из компании толкнул потерпевшего, и увидев выпавший смартфон, подобрали его и убежали.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа с кинологом с собакой. Во время обследования территории восточно-европейская овчарка по кличке Фараон взяла след и повела кинолога и оперативников к подъезду дома на улице Клары Цеткин. Полицейские установили квартиру, в которой скрывался подозреваемый, в ней находился 19-летний парень, у него и был похищенный смартфон.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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