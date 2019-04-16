Овчарки на страже закона: в Якутске собака нашла грабителя

На пульт дежурной части отдела полиции Якутска поступило сообщение о краже от 38-летнего мужчины. Потерпевший рассказал полицейским, что к нему на улице подошли трое молодых людей и как по сценарию попросили сигарету. Отказ мужчины вывел парней из себя, и они начали словесную перепалку. Вконец разозлившись, кто-то из компании толкнул потерпевшего, и увидев выпавший смартфон, подобрали его и убежали.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа с кинологом с собакой. Во время обследования территории восточно-европейская овчарка по кличке Фараон взяла след и повела кинолога и оперативников к подъезду дома на улице Клары Цеткин. Полицейские установили квартиру, в которой скрывался подозреваемый, в ней находился 19-летний парень, у него и был похищенный смартфон.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража».