2019-04-15T07:44:45+03:00
Общество

Айсен Николаев проверил объекты ТОСЭР «Кангалассы»

В этом списке судоверфь, круглогодичная теплица и ювелирный завод
Ольга Донская
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Развитие объектов идет своим чередом.Развитие объектов идет своим чередом.
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Глава Якутии Айсен Николаев проверил площадки будущей и уже строящейся инженерной инфраструктуры и производственные объекты резидентов ТОСЭР «Кангалассы».

Первой остановкой стала стройка высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Это будет одна из самых современных судоверфей в России, которая позволит республике строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов ежегодно.

Далее Айсен Николаев отправился в круглогодичный тепличный комплекс «Саюри» в селе Сырдах. Строительство второй очереди теплицы практически завершено, ведутся последние пуско-наладочные работы. Но, тем не менее, урожай зелени салата уже пошел, а в мае ожидаются огурцы.

В селе Капитоновка Ил Дархан осмотрел два производственных объекта компаний-резидентов «Индустриального парка «Кангалассы». Компания «Эгопласт» начала производство пластиковых труб для предприятий жилищно-коммунального хозяйства республики. ООО «Саха Липснеле» создало 1000 печного оборудования для Крайнего Севера. Недавно компания подписала контракт на экспорт продукции в Казахстан и берет цель на Монголию.

Последней точкой проверки стал ювелирно-гранильный кластер в поселке Кангалассы.

- Уверен, что в ближайшие годы, благодаря реализации проектов территории опережающего социально-экономического развития, пригороды города Якутска – мкрн. Кангалассы, с. Сырдах, с. Капитоновка, городской округ «Жатай» – получат новый стимул развития, который позволит Якутской агломерации претендовать на статус промышленного центра, – сделал вывод глава Якутии Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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